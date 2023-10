Vào hôm qua (16/10), cơ quan công an Hà Nội đã mở họp báo công bố chi tiết về vụ việc. Cụ thể, dẫn tin từ Dân Trí, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khi Tạ Duy Khanh ngoài việc sát hại nạn nhân còn phi tang xác.

Nhận định vụ án này "là khó", Thiếu tướng Tùng cho biết, Khanh và chị H.Y.N. (17 tuổi, nạn nhân) có mối quan hệ từ đầu năm 2023. Qua điều tra, Công an Hà Nội xác định Khanh cho nạn nhân vay 50 triệu đồng. Nhiều lần đối tượng đòi lại tiền nhưng chị N. chưa trả.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, Khanh đã dùng một con dao gọt hoa quả loại lớn, đâm 5 nhát vào người chị N. tử vong. Sau đó, đối tượng kéo thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh, dùng dao phân xác nạn nhân.

Theo Thiếu tướng Tùng, Khanh rất tinh vi khi tìm cách phi tang xác của chị N. xuống sông Hồng. Gây án xong, đối tượng liền bỏ trốn về quê ở Thái Bình.

Cơ quan chức năng cho biết, Khanh và nạn nhân có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: VOV

Có mặt tại buổi họp báo, 1 phóng viên của VTC News đã không nén được kinh hoàng trước những tình tiết phía công an cung cấp. Trích dẫn từ 1 bài viết của VTC News, PV cho hay: "Tại họp báo, Công an TP Hà Nội cho biết, Tạ Duy Khanh đã đâm nhiều nhát vào ngực cô gái 17 tuổi.

Hắn kéo thi thể vào nhà vệ sinh, phân mảnh thi thể như một đồ tể thực thụ, cho vào thùng xốp, dùng băng dính dán kín lại rồi gọi taxi mang đi phi tang.

Có những chi tiết rùng rợn do Công an cung cấp tại cuộc họp báo mà tôi không thể viết ra ở đây. Rùng rợn đến mức, nghe đến đó, tôi vội lấy tay bịp miệng ngăn không nôn ra giữa cuộc họp, cố gắng hít thật sâu.

Tôi tự hỏi, giữa xã hội văn minh, ngay trong khu đô thị cao cấp bậc nhất Thủ đô nhưng tại sao vẫn tồn tại kẻ máu lạnh, tàn độc, man rợ đến thế?"

Quang cảnh buổi họp báo hôm 16/10 - Ảnh: TTXVN

Cuối bài đăng của mình, PV VTC News đặt dấu hỏi lớn về vai trò, trách nhiệm của bố mẹ, gia đình cô gái trẻ "ở đâu" khi con gái có mối quan hệ với người đàn ông "đã có vợ con" để rồi dẫn đến kết cục đau lòng.

"Bố mẹ, người thân của cô gái vừa bước qua tuổi vị thành niên đó đã ở đâu trong suốt thời gian cô bé quan hệ với gã đàn ông hơn cô rất nhiều tuổi có cuộc sống phức tạp?

Đã từng có những vụ án mạng man rợ, phân xác nạn nhân liên quan đến mâu thuẫn tình cảm, điển hình là những tên sát nhân Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Hải Dương… và những vụ án tương tự với với mức độ dã man càng tăng lên.

Hơn lúc nào hết, các bậc cha mẹ, thân nhân phải quan tâm, sát sao với các mối quan hệ của con gái mình hơn, kiên quyết với những biểu hiện bất thường từ bạn của con gái mình.

Các cô gái không để tình cảm lấn át, phải nhận thức rõ được những biểu hiện bất thường, bạo lực của người bạn trai của mình để có biện pháp phòng ngừa ngay lập tức.

Chẳng lẽ bằng đó sự đau thương, đẫm máu vẫn không đủ cho sự cảnh giác cao độ của các bậc cha mẹ và đặc biệt là các cô gái trẻ trong những mối quan hệ chưa rõ ràng hay sao?", PV chia sẻ.

Cũng trong chiều ngày 16/10, dẫn tin từ TTXVN, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã gửi thư khen biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trong Công an thành phố (Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an huyện Gia Lâm), sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an trong điều tra, khám phá, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm trong vụ án giết người phát hiện ngày 13/10 tại thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi, động cơ, mục đích của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm.