Liên quan đến vụ sát hại, phân xác phi tang đang gây rúng động dư luận nhiều ngày nay, dẫn tin từ Tiền Phong, hôm qua (16/10), Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tạ Duy Khanh (SN 1985, trú tại Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) về tội "Giết người". Khanh là hung thủ đã sát hại H.Y.N (SN 2006, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, Khanh yêu cầu lái xe taxi đi lòng vòng đến nhiều nơi và cuối cùng là khu vực miếu Bản, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Khi đến bậc lên xuống sông Hồng, Khanh bảo tài xế taxi dừng xe và nhờ bê thùng xốp xuống để dưới đất.

Hung thủ khai nguyên nhân xuống tay vì mâu thuẫn tiền bạc với nạn nhân - Ảnh: VOV

Đợi lái xe taxi rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp xuống ven sông Hồng và phi tang thi thể nạn nhân N. Sau đó, Khanh lại liên hệ với lái xe taxi quay lại đón về chung cư.

Về đến chung cư, Khanh đã lấy xe máy Honda Air Blade đi đến cầu thanh Trì vứt 2 chiếc điện thoại của chị N. xuống sông Hồng, giấu chiếc túi xách, dép của chị N. ở nhà trọ tại Thôn 2, xã Bát Tràng.

Đến chiều 12/10, do lo sợ thi thể chị N. bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội mua xi măng mang đến khu vực giấu thi thể chị N. với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể chị N., do khu vực nơi giấu thi thể có đông người qua lại nên Khanh mang xi măng về nhà.

Đến rạng sáng 13/10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể chị N. và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu. Chiều ngày 13/10, khi biết được thông tin Cơ quan Công an đã phát hiện thi thể của chị N., Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình.

Đến khoảng 23h ngày 14/10, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện, bắt giữ Khanh đang lẩn trốn tại nhà riêng ở tỉnh Thái Bình.

Về tài xế taxi giúp Khanh bê thùng xốp chứa thi thể nạn nhân xuống xe, dẫn tin từ Dân Trí, tài xế tên L.N.T.,. Hiện, cơ quan công an đang làm rõ người đàn ông cùng bê thùng xốp màu trắng từ căn hộ chung cư của nghi phạm Tạ Duy Khanh xuống xe taxi để mang đi phi tang ở sông Hồng.

Khu vực Khanh đổ xi măng để phi tang 1 phần thi thể cô gái 17 tuổi - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, dẫn tin từ Gia đình & Xã hội, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ tại thời điểm đối tượng thực hiện hành vi sát hại nạn nhân thì có ai biết, chứng kiến, có hành vi giúp sức, xúi giục hay không?

Nếu ngoài đối tượng gây án còn có đối tượng khác thực hiện hành vi giúp sức, xúi giục đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng này cũng bị xử lý về tội giết người với vai trò đồng phạm.

Trường hợp có nhiều đối tượng có mặt trên hiện trường vụ án, chứng kiến đối tượng thực hiện hành vi giết người, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ lý do các đối tượng có mặt trên hiện trường, làm rõ có đối tượng giúp sức phi tang xác nạn nhân hay không.