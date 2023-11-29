Vân là bảo mẫu liên quan đến cái chết của bé trai N.B.K. (7 tháng tuổi, quê Hải Phòng) trong quá trình trông giữ bé, xảy ra ngày 10/1.

Theo thông tin từ Dân Trí, chiều 28/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) tuyên án đối với bị cáo Chu Uyển Vân (29 tuổi, trú quận Hoàng Mai).

Tuy nhiên, HĐXX cũng xét hoàn cảnh của bị cáo không có công việc, không thu nhập, lại nuôi 4 con nhỏ. Bị cáo cũng đã nỗ lực khắc phục một phần hậu quả, phạm tội lần đầu.

HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự trị an, gây ra nỗi mất mát lớn đối với mẹ cháu B.K.

HĐXX tuyên phạt Chu Uyển Vân mức án 15 tháng tù về tội Vô ý làm chết người.

Bị cáo Chu Uyển Vân tại phiên tòa - Ảnh: Dân Trí

Ngoài ra, bị cáo phải đền bù cho bị hại là chị Nguyễn Bích Hằng (mẹ bé B.K.) tổng số tiền hơn 154 triệu đồng. Đối trừ 20 triệu đã nộp vào thi hành án, bị cáo phải nộp tổng số tiền hơn 134 triệu đồng.

Trước đó, đứng trước bục khai báo nói lời sau cùng, bị cáo mong muốn HĐXX và gia đình chị Nguyễn Bích Hằng cho bị cáo cơ hội để có thể sửa chữa lỗi lầm.

"Để xảy ra sự việc đối với cháu B.K. tôi rất ăn năn, hối hận. Tôi không mong muốn như vậy", bị cáo nói.

Dẫn tin từ Thanh Niên, tại phiên tòa, bị cáo Vân khai, đêm 9/1, Vân nhận trông giữ 2 cháu bé (bé K. và một cháu nhỏ 3 tháng tuổi) dù không có trình độ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 9/1, chị Hằng đưa con đến nhà Vân và dặn K. mới tiêm vắc xin, nếu quấy khóc quá thì gọi chị đến đón. 7 giờ ngày 10/1, K. tỉnh dậy và uống hơn 100 ml sữa rồi bị sặc. Do Vân không biết sơ cứu, cháu K. tử vong.

HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo Vân gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự trị an, gây ra nỗi mất mát lớn đối gia đình bé K.

Di ảnh bé B.K - Ảnh: Tạp chí Trẻ em Việt Nam

Tuy nhiên, HĐXX cũng xét hoàn cảnh của bị cáo không có công việc, thu nhập lại nuôi 4 con nhỏ, bị cáo cũng đã nỗ lực khắc phục một phần hậu quả vụ án, phạm tội lần đầu, đang nuôi con nhỏ. Đây được coi là các tình tiết giảm nhẹ, nên HĐXX tuyên phạt Chu Uyển Vân 15 tháng tù về tội vô ý làm chết người. Ngoài ra, bị cáo phải đền bù cho chị Nguyễn Bích Hằng tổng số tiền hơn 154 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Chu Uyển Vân không được đào tạo về trông trẻ, không được cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà. Tuy nhiên, Vân vẫn nhận trông giữ trẻ thuê.

Ngày 9/1, Vân nhận trông cháu K. với giá 250.000 đồng/đêm. Khi phát hiện K. sặc sữa, Vân tự sơ cứu cho cháu K. Khi xe cấp cứu đến, nhân viên cấp cứu xác định K. đã tử vong, do suy hô hấp tuần hoàn.