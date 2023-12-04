Trước đó, cơ quan công an cũng đã mời những người liên quan, những người tìm thấy cháu bé đầu tiên lên viết tường trình để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tối 3/12, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) xác nhận, hiện đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ liên quan đến vụ cháu bé Đoàn Phúc A. (2 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân) được tìm thấy sau hơn 2 ngày mất tích bí ẩn.

Để phục vụ điều tra và tìm kiếm cháu bé, trước đó Công an thị xã Hoàng Mai cũng đã trích xuất dữ liệu từ hàng chục camera an ninh tại khu vực gia đình cháu Đoàn Phúc A. sinh sống cùng với các camera an ninh dọc quốc lộ 1A.

Ông Nguyễn Đình Hanh - Chủ tịch phường Quỳnh Xuân cho biết, sau khi được đưa đi bệnh viện tuyến trên để thăm khám, kiểm tra tổng quát sức khỏe, hiện cháu Đoàn Phúc A. đã được đưa về nhà chăm sóc. Kết quả cho thấy, cháu Phúc A. khỏe mạnh, bình thường.

Bác sĩ Hồ Trọng Trường - Trạm trưởng Trạm y tế phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai) cho hay, thời điểm cháu Đoàn Phúc A. mới được tìm thấy sau hơn 2 ngày mất tích, cháu bé này có biểu hiện lạnh, tâm lý hoảng sợ. Trên mặt, người, chân và tay cháu bé có nhiều vết xây xước có thể do cành cây gây ra. Sau khi được sưởi ấm và chăm sóc, cháu Phúc A. ổn định sức khỏe, có thể ăn cháo uống sữa. Tuy nhiên, lúc ngủ cháu bé có biểu hiện giật mình, sợ hãi.

Cháu Phúc A. hiện đã ổn định sức khỏe - Ảnh: Tiền Phong

Như đã đưa tin trước đó, theo VTC News, khoảng 14h30 ngày 29/11, vợ chồng anh Đoàn Văn Lực (SN 1991) và chị Lê Thị Huyền (SN 1993, trú khối 12, phường Quỳnh Xuân) đi làm nên gửi con trai là Đoàn Phúc An ở nhà cùng bà. Thấy người anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, bé Phúc An theo sau. Ít phút sau không thấy bé đâu, người bà hỏi anh trai bé An mới biết cháu ra cổng, liền đi tìm kiếm.

Tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng không thấy An nên bà đã báo cho bố mẹ cháu. Gia đình đã đi trích xuất các camera khu vực xung quanh nhưng không hề thấy hình ảnh cháu bé.

Chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân để nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Cùng lúc đó, gia đình chị Huyền đã chia sẻ hình ảnh bé An lên các trang mạng xã hội với mong muốn sớm tìm thấy con.

Suốt 3 ngày qua, hàng trăm người cùng giúp gia đình chị Huyền tìm kiếm cháu An. Rất may, sau nhiều nỗ lực, cháu An đã được tìm thấy kịp thời và không bị ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng.