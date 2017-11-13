Bé trai vừa sinh ra đã bị mẹ bỏ lại cho người cậu ruột chăm sóc. Hiện tại sức khỏe của bé đang yếu vì thiếu sữa mẹ, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn.

Anh N.T.H (trú tại khu tập thể vận tải, Đa Sỹ, Hà Đông, Hà Nội) cậu ruột của bé trai cho biết, chị gái của anh chưa lập gia đình, bị nghiện nhưng lại sinh một bé trai vào ngày 4/11 vừa qua. Do thiếu sữa mẹ nên bé đang sụt cân từng ngày, thở mạnh và sổ mũi.

Theo anh H., chị gái anh sau khi mang con về nhà thì bỏ đi mất chưa một lần quay lại thăm con. Gia đình anh đang khó khăn về kinh tế, lại không có kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ nên sức khỏe bé có chiều hướng giảm sút.

Bé sinh ra được 2,7 kg nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng 2 kg. Bé thở mạnh, bị sổ mũi. Để đảm bảo sức khỏe cho bé, gia đình người cậu đã đem cháu đến gửi một người đang nuôi con nhỏ ở quận Ba Đình chăm sóc.

Hiện tại trên nhiều diễn đàn, nhiều người đang đứng ra kêu gọi các bà mẹ đang nuôi con nhỏ góp sữa mẹ và các đồ dùng thiết yếu như bỉm, quần áo để hỗ trợ bé.

Bé gái sơ sinh 5 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi trong thùng mì tôm cùng lời nhắn 'Bà con ai nhặt được nuôi cháu hộ' Đi làm về đến nhà, bà Hiền bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên đến kiểm tra thì phát hiện bé gái sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi nằm trong thùng mì tôm cùng lời nhắn gửi của người mẹ.

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