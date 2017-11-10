Đi làm về đến nhà, bà Hiền bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên đến kiểm tra thì phát hiện bé gái sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi nằm trong thùng mì tôm cùng lời nhắn gửi của người mẹ.

Ngày 10/11, ông Hoàng Văn Phú – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết một người phụ nữ tại địa phương đã phát hiện bé gái khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi gần bể nước. Sau đó, người này đã giao cháu bé cho một gia đình khác trong xã Nghĩa Yên nuôi dưỡng.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 20 tối 31/10, bà Lê Thị Hiền, 42 tuổi, trú tại xóm 13B, xã Nghĩa Yên đi làm đồng về đến đoạn qua khu vực hồ nước thuộc địa bàn làng Nhâm thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.

Thấy điều kỳ lạ, bà Hiền tiến đến kiểm tra thì thấy bé gái sơ sinh đặt trong thùng mì tôm, bên trong là mảnh giấy có lời nhắn gửi: “Cháu sinh ngày 27/10, tôi là mẹ cháu không thể nuôi dưỡng cháu được, bà con ai nhặt được nuôi cháu hộ. Cám ơn nhiều”.

Sau đó, bà Hiền bế cháu gái về nhà và trình báo sự việc này cho chính quyền địa phương. Bà Hiền cho biết bé gái nặng 3,2 kg, sức khỏe ổn định và mới sinh khoảng 5 ngày tuổi.

Theo thông tin từ Thời Đại, hiện chính quyền địa phương đang thông báo cho người nhà cháu bé đến nhận, nếu sau thời gian quy định không có ai đến thì sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

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