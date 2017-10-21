Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ ở Hà Nội: Người nhận làm cha từ chối xét nghiệm ADN, không một lần quay lại

Đời sống 21/10/2017 09:25

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) đã được đưa đến Trung Tâm bảo trợ xã hội số 3. Theo đó, người nhận là cha của cậu bé đã bất ngờ từ chối xét nghiệm ADN.

Bé Nguyễn Anh Khoa (7 tháng tuổi) bị bỏ rơi ở nhà nghỉ tại phường Mỹ Đình 2 đã 15 ngày nhưng vẫn chưa có người thân nào liên hệ nhận về chăm sóc. Hiện tại, bé đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 (cơ sở Mỹ Đình).

Chia sẻ với PV Saostar, bà Nguyễn Thị Kim Phương – Phó giám đốc Trung Tâm Bảo trợ xã hội số 3, phụ trách cơ sở Mỹ Đình cho biết, những ngày đầu tiên về đây, thể trạng của bé Khoa không tốt. Sau 10 ngày chăm sóc, hiện giờ sức khỏe đã dần ổn định và hoàn toàn hòa nhập được với cuộc sống.

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ ở Hà Nội: Người nhận làm cha từ chối xét nghiệm ADN, không một lần quay lại - Ảnh 1
Sức khỏe của bé Anh Khoa đang dần ổn định - Ảnh: Internet

Bà Phương cho biết thêm, người đàn ông mang hồ sơ đến nói mình là cha và mong muốn nhận bé Khoa về nuôi dưỡng đã từ chối xét nghiệm ADN. Kể từ đó, người này không quay lại đây lần nào nữa.

Hiện tại, chính quyền sở tại và lãnh đạo trung tâm vẫn chưa nhận được thông tin gì liên quan đến người mẹ.

Bà Phương nói: “Ngày 12/10, bà ngoại cháu cùng đại diện bên tư pháp, trung tâm bảo trợ xã hội tới Bệnh viện để xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, sau buổi đó phía trung tâm không nhận được bất cứ thông tin gì và gia đình cũng không lần nào gọi điện hỏi thăm sức khỏe cháu Khoa.

"Nếu gia đình làm đủ thủ tục hồ sơ, trung tâm sẽ phối hợp cùng với phía tư pháp và công an để bàn giao theo đúng quy định của pháp luật” - bà Phương khẳng định.

Bà cho rằng, có lẽ phía người thân bé Khoa bận rộn thu xếp không được công việc gia đình nên vẫn chưa thể lên đón cháu về nuôi nấng.

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ ở Hà Nội: Người nhận làm cha từ chối xét nghiệm ADN, không một lần quay lại - Ảnh 2
Người đàn ông nhận làm cha và muốn nhận bé Khoa về chăm sóc đã từ chối xét nghiệm ADN - Ảnh: Internet

Về phần sức khỏe của bé Khoa, y tá Vũ Thị Thêu, người chăm sóc trực tiếp cho bé, chia sẻ: “Ngoài các bữa bột ăn dặm, mỗi lần cháu còn uống hết 200ml sữa. Tuy nhiên, cháu vẫn còn nhớ sữa mẹ lắm, những hôm mới về cháu cứ bám riết các cô không rời ra. Khoảng 5 hôm nay cháu mới quen dần và chơi với các bạn”.

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ ở Hà Nội: Người nhận làm cha từ chối xét nghiệm ADN, không một lần quay lại - Ảnh 3
Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3, bé Khoa đang được y tá Thêu chăm sóc cùng hai bé khác - Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 6/11, cháu bé 7 tháng tuổi bị bỏ rơi tại một nhà nghỉ tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội). Ngay sau khi phát hiện mẹ cháu bé không bỏ đi, chủ nhà nghỉ đã nhanh chóng báo tin cho công an phường. Sau đó, cháu trai đã được đưa đến chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội.

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