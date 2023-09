Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Bé sơ sinh được phát hiện tử vong trong thùng rác

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường, làm thủ tục mai táng cho bé sơ sinh xấu số đồng thời truy tìm kẻ đã vứt bỏ cháu bé vào thùng rác.