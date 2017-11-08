Hôm qua 8/11, trong lúc đang tiến hành thu gom rác trên đường Hoàng Văn Thụ (TP.Bắc Giang), các công nhân vệ sinh phát hiện một trong thùng rác một bọc xốp màu đen có nhiều dấu hiệu bất thường

Sau khi mở ra, ai nấy đều bàng hoàng khi chứng kiến thi thể một em bé sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn.