Hiện lực lượng chức năng đang tích cực truy tìm người mẹ nhẫn tâm bỏ con trong thùng rác dẫn đến cái chết vô thương tâm cho đứa bé vô tội.
Hôm qua 8/11, trong lúc đang tiến hành thu gom rác trên đường Hoàng Văn Thụ (TP.Bắc Giang), các công nhân vệ sinh phát hiện một trong thùng rác một bọc xốp màu đen có nhiều dấu hiệu bất thường
Sau khi mở ra, ai nấy đều bàng hoàng khi chứng kiến thi thể một em bé sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn.
Bé sơ sinh được phát hiện tử vong trong thùng rác
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường, làm thủ tục mai táng cho bé sơ sinh xấu số đồng thời truy tìm kẻ đã vứt bỏ cháu bé vào thùng rác.
Theo nhận định ban đầu, người mẹ nhiều khả năng là sinh viên của một trường đại học tại khu vực. Vì sinh con ngoài ý muốn, quẫn trí không biết xử lý thế nào nên mới vứt con vào thùng rác dẫn đến cái chết thương tâm cho đứa trẻ.
Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Hầu hết người dân có mặt đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành vi vứt bỏ bé sơ sinh trong thùng rác dẫn đến cái chết thương tâm của đứa trẻ.