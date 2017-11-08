Bắc Giang: Bé sơ sinh chết tức tưởi trong thùng rác, nghi bị mẹ bỏ rơi

Đời sống 08/11/2017 11:01

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực truy tìm người mẹ nhẫn tâm bỏ con trong thùng rác dẫn đến cái chết vô thương tâm cho đứa bé vô tội.

Hôm qua 8/11, trong lúc đang tiến hành thu gom rác trên đường Hoàng Văn Thụ (TP.Bắc Giang), các công nhân vệ sinh phát hiện một trong thùng rác một bọc xốp màu đen có nhiều dấu hiệu bất thường 

Sau khi mở ra, ai nấy đều bàng hoàng khi chứng kiến thi thể một em bé sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn. 

Bé sơ sinh được phát hiện tử vong trong thùng rác

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường, làm thủ tục mai táng cho bé sơ sinh xấu số đồng thời truy tìm kẻ đã vứt bỏ cháu bé vào thùng rác.

Theo nhận định ban đầu, người mẹ nhiều khả năng là sinh viên của một trường đại học tại khu vực. Vì sinh con ngoài ý muốn, quẫn trí không biết xử lý thế nào nên mới vứt con vào thùng rác dẫn đến cái chết thương tâm cho đứa trẻ.

Bắc Giang: Bé sơ sinh chết tức tưởi trong thùng rác, nghi bị mẹ bỏ rơi - Ảnh 1
Trong lúc thu gom rác, công nhân vệ sinh phát hiện thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn - Ảnh: Internet

Bắc Giang: Bé sơ sinh chết tức tưởi trong thùng rác, nghi bị mẹ bỏ rơi - Ảnh 2
Lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường - Ảnh: Internet

Bắc Giang: Bé sơ sinh chết tức tưởi trong thùng rác, nghi bị mẹ bỏ rơi - Ảnh 3
Lực lượng chức năng tiến hành mai táng cho cháu bé xấu số...

Bắc Giang: Bé sơ sinh chết tức tưởi trong thùng rác, nghi bị mẹ bỏ rơi - Ảnh 4
... và tiến hành điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Bắc Giang: Bé sơ sinh chết tức tưởi trong thùng rác, nghi bị mẹ bỏ rơi - Ảnh 5
Sự việc xảy ra trên đường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) - Ảnh: Internet

Bắc Giang: Bé sơ sinh chết tức tưởi trong thùng rác, nghi bị mẹ bỏ rơi - Ảnh 6
Rất nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Internet

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Hầu hết người dân có mặt đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành vi vứt bỏ bé sơ sinh trong thùng rác dẫn đến cái chết thương tâm của đứa trẻ. 

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