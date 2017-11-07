Rơi nước mắt: Bé trai 5 tuổi kháu khỉnh bị ung thư máu, bố mẹ 9x chạy đua giành giật sự sống cho con

Đời sống 07/11/2017 20:05

Căn nhà nhỏ đơn sơ của vợ chồng anh chị nay đã không còn tiếng cười con trẻ từ khi con trai đầu mắc bệnh ung thư máu. Thương con, đôi vợ chồng trẻ khóc cạn nước mắt, chạy vạy khắp nơi, cùng con chiến đấu với tử thần.

Tai họa bất ngờ

Trao đổi với phóng viên Phụ Nữ Sức Khỏe, vợ chồng anh Văn Đức Đạt (26 tuổi) và chị Trần Thị Phượng (23 tuổi) sống tại bản lầu 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết sau khi kết hôn được 6 năm, anh chị sinh hạ được 2 cậu con trai.

Cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng trẻ 9x nơi thôn nghèo tuy khó khăn nhưng vẫn đầy ắp niềm vui và tiếng cười con trẻ.

Rơi nước mắt: Bé trai 5 tuổi kháu khỉnh bị ung thư máu, bố mẹ 9x chạy đua giành giật sự sống cho con - Ảnh 1
Vợ chồng anh Đạt chị cùng 2 con nhỏ - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lên 5 tuổi, em Văn Đức Đàn, con trai đầu của vợ chồng anh chị vào mẫu giáo. Niềm vui của hai vợ chồng là thấy con nói cười ca hát, kể chuyện, đọc thơ cho bố mẹ mỗi khi trên lớp cô giáo dạy bài mới.

Rơi nước mắt: Bé trai 5 tuổi kháu khỉnh bị ung thư máu, bố mẹ 9x chạy đua giành giật sự sống cho con - Ảnh 2
Ở tuổi lên 5, Đàn rất thích đi học mẫu giáo để được cô dạy nhiều bài hát hay - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thế nhưng, họa vô đơn chí, một ngày đầu tháng 5/2017, Đàn bỗng dưng bị đau bụng dữ dội, kèm theo đó là những trận sốt, ớn lạnh liên miên.

Những tưởng con chỉ bị đau bụng, cảm sốt thông thường, nhưng sau 3 lần chọc tủy xét nghiệm, ngày 28/10/2017, đôi vợ chồng trẻ chết điếng người nhận tin con trai đã mắc phải căn bệnh quái ác: ung thư máu.

“Trước giờ, em chỉ nghe căn bệnh này trên ti vi, phim ảnh. Nào ngờ tai họa xảy đến, con trai em phải gánh tai ương” – chị Phượng nghẹn ngào chia sẻ với PV Phụ Nữ Sức Khỏe.

Dũng cảm chiến đấu với tử thần

Gian nhà đơn sơ cùng cậu con trai nhỏ 2 tuổi vợ chồng anh Đạt gửi tạm bà nội trông giúp. Xoay sở mọi cách, vay mượn họ hàng, người thân, vợ chồng anh khăn gói ra Hà Nội đưa con đi chữa bệnh. Bà con hàng xóm thương tình quyên góp được 10 triệu đồng gửi vợ chồng để chia sẻ phần nào nỗi lo.

Rơi nước mắt: Bé trai 5 tuổi kháu khỉnh bị ung thư máu, bố mẹ 9x chạy đua giành giật sự sống cho con - Ảnh 3
Căn nhà vắng lặng, đơn sơ của vợ chồng chị Phượng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Rơi nước mắt: Bé trai 5 tuổi kháu khỉnh bị ung thư máu, bố mẹ 9x chạy đua giành giật sự sống cho con - Ảnh 4
Căn bệnh ung thư máu quái ác luôn khiến cậu bé 5 tuổi đau đớn - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời gian đầu, Đàn nằm tại Bệnh viện nhi trung ương, sau khi chẩn đoán bệnh, em được chuyển sang Viện Huyết học - Truyền máu trung ương điều trị.

Từ đây, hành trình gian nan của bố mẹ cùng đứa con thơ chiến đấu với tử thần bắt đầu. Cạnh giường bệnh của Đàn, bố mẹ trải chiếu nằm túc trực bên em.

Trời Hà Nội vào đông lạnh cóng nhưng lòng đôi vợ chồng trẻ lại nóng như lửa đốt khi nghĩ đến con, đến con trai nhỏ ở nhà đang sốt cao, chỉ có mình bà nội già yếu bên cạnh.

Nhìn con thơ nhăn nhó với những dây kim truyền hóa chất, chị Phượng không khỏi xót xa. Thấy mẹ rơi nước mắt, Đàn ngây thơ hỏi: “Mẹ bị đau bụng hay sao mà lại khóc thế? Bao giờ con mới được về nhà chơi với em hả mẹ?”.

Rơi nước mắt: Bé trai 5 tuổi kháu khỉnh bị ung thư máu, bố mẹ 9x chạy đua giành giật sự sống cho con - Ảnh 5
Dù trận chiến còn cam go nhưng vợ chồng chị Phượng vẫn quyết tâm giành giật sự sống cho con trai - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khát khao để con được sống, để con tiếp tục ước mơ đến trường như bao bạn bè, thế nhưng, chi phí ca ghép tủy lên đến vài trăm triệu đồng khiến anh chị như nghẹn thở, không biết xoay sở cách nào để có tiền phẫu thuật cho con. 

Gia đình chị Phượng là hộ nghèo của xã. Để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, vợ chồng anh chị đi làm thuê, làm mướn đủ nghề. Con trai bệnh nặng, cuộc sống cả nhà rơi vào bế tắc.

Thời gian Đàn nằm viện, những suất cơm từ thiện đã giúp vợ chồng anh chị vượt qua cơn đói, có sức chăm con.

Gạt nước mắt, chị Phượng tiếp lời: “Ông trời bắt tội con em nhưng bằng mọi giá vợ chồng em cũng phải chiến đấu để con được sống, được về với em trai rồi còn đi học chị ạ!”

Mọi đóng góp của quý độc giả ủng hộ bé Đàn, xin vui lòng gửi về:

Hoàng Thị Tý (dì ruột chị Phượng)

Điện thoại: 0986.928 506

Thông tin tài khoản: 3608205018529

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)

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