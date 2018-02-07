Cách đây hai năm, trong lần tình cờ gặp nhau tại đám cưới một người bạn, chị Nguyễn Thị Kiệm (23 tuổi) và anh Trần Ngọc Chinh (23 tuổi) đem lòng cảm mến nhau. Đầu năm 2017, anh chị tổ chức đám cưới, chị Kiệm theo chồng về sống tại thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu (Phú Yên).

Đến tháng thứ 4, khi về lại nhà chồng thì con gái chị bắt đầu phát bệnh.

Hai vợ chồng mưu sinh bằng nghề cắt tóc của anh Chinh và bán nước mía cạnh trường tiểu học của chị Kiệm. Cuối năm 2017, chị hạ sinh bé gái kháu khỉnh đặt tên là Trần Ngọc Nhã Phương trong niềm vui của cả hai bên nội ngoại. Lúc này, chị về nhà mẹ đẻ ở thôn Xuân Thạnh, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ (Bình Định) ở cữ trong thời gian 3 tháng 10 ngày theo phong tục địa phương.

“Lúc đầu con mọc một mụn nhỏ bên góc mắt trái, em tưởng là bị đau mắt bình thường nên nhỏ thuốc mắt cho con. Thấy con không khỏi, em đưa con đi bệnh viện. Từ bệnh viện huyện chuyển lên bệnh viện tỉnh rồi vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), Phương bị chẩn đoán ung thư hốc mắt. Sau đó, con được chuyển sang nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM” – chị Kiệm nghẹn ngào chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình.

Số phận bất hạnh khiến bé Phương bị khối u ác tính chèn lồi cả mắt trái - Ảnh: NVCC

Thời điểm chị Kiệm biết tin con mang căn bệnh quái ác cũng là lúc mắt trái của con đã bị sưng lồi to, chèn con ngươi và mất hẳn thị lực. Vợ chồng chị, cha mẹ hai bên hoàn toàn suy sụp, đêm nào cũng khóc cạn nước mắt.

Mong ngày con về để ảnh gia đình đủ mặt thành viên

Tại khu điều trị trẻ em Bệnh viện Ung bướu, Nhã Phương là bệnh nhi nhỏ nhất. Hơn 3 tháng từ khi phát bệnh, bé đã phải chịu những cơn đau thấu trời. Thế nhưng, gương mặt Phương lúc nào cũng tươi rói, khi có người đến thăm dù lạ hay quen, bé vẫn toét miệng cười.

Ngồi trong lòng mẹ, bé Phương rất thích thú khi được mọi người bắt chuyện - Ảnh: Minh Cát

“Bé dễ ghét lắm chị! Lúc nào con cũng cười hết! Con vừa phẫu thuật cách đây 1 tuần và vừa làm hóa trị. Bác sĩ kết luận con bị u ác tính, phải hóa trị từ 16 – 18 lần mới có hy vọng…” – Nói đến đây, người mẹ trẻ rưng rưng nước mắt ôm con vào lòng.

Để có tiền cho con nằm viện, hai bên nội ngoại đã vay mượn khắp nơi. Cuộc sống gia đình chị Kiệm và nhà chồng cố gắng lắm cũng chỉ đủ ăn. Ở quê nhà Phú Yên, cha chị làm ngư dân, mẹ bán đồ ăn sáng gần nhà. Cha mẹ chồng người đi phụ hồ, người buôn bán ve chai. Tất cả số tiền kiếm được đều lo cho cháu.

Thời gian đầu, anh Chinh – chồng chị Kiệm luôn cùng vợ ngày đêm chăm con. Một thời gian ngắn, mẹ đẻ chị vào phụ để anh về kiếm tiền gửi vào. Cố gắng lắm, một ngày anh mới kiếm được 120 ngàn từ công việc cắt tóc nhưng không phải lúc nào quán cũng có khách.

Anh Chinh vẫn ngày đêm miệt mài kiếm tiền lo cho con gái nhỏ - Ảnh: NVCC

Anh Chinh trải lòng: “Quê em nghèo nên mỗi khách khi cắt xong em chỉ nhận được 25 ngàn đồng thôi. Một tháng em kiếm được khoảng 3 triệu. Số tiền này em dành dụm gửi vợ mua thuốc cho con”.

Thương cháu ngoại, cô Huỳnh Thị Lan (48 tuổi) để lại quầy hàng ăn sáng cho con dâu đứng bán, tất tả vào viện cùng con gái chăm cháu.

"Còn nước còn tát! Cháu bà phải chiến đấu! Chiến đấu con ha!" - Vừa ôm cháu, bà vừa trò chuyện, bé Phương quấn bà hóng chuyện rồi lại nhoẻn miệng cười.

Thương con, thương cháu, cô Lan lúc nào cũng ở cạnh bên - Ảnh: Minh Cát

“Con người ta lớn thêm tí là được bế đi chơi rồi. Con em giờ suốt ngày vào bệnh viện làm bạn với thuốc men, hóa chất, em buồn quá! Cha em cũng buồn, ngày nào cũng ăn chay cầu nguyện cho cháu nội. Từ khi con bệnh, em đã sụt mất 8kg. Ngày nào em cũng gọi điện thoại chứ không dám gọi video, nhìn con em đau chịu không nổi... Em cũng hối tiếc khi gia đình nhỏ nhà em chưa có một bức ảnh chụp chung. Chỉ mong con sớm về nhà, mong ảnh gia đình vẫn đủ mặt các thành viên..." - anh tâm sự đầy hy vọng.