Những ngày cuối năm, chúng tôi gặp anh trong bệnh viện khi ca phẫu thuật lần thứ 5 vừa tiến hành cách đó 2 giờ đồng hồ. Vẻ ngoài của anh già hơn hẳn so với lứa tuổi 30. Phần vì cuộc sống mưu sinh vất vả, phần vì những ngày nằm trong bệnh viện mãi nghĩ suy khiến anh hốc hác hơn.

Năm 2009, anh nên duyên với chị Nguyễn Thị Minh (28 tuổi), người địa phương. Rồi lần lượt 4 đứa con, 3 gái 1 trai ra đời: Bé Nguyễn Ngọc Yến Vy (8 tuổi), bé Nguyễn Ngọc Gia Hân (6 tuổi), bé Nguyễn Ngọc quỳnh Trâm (4 tuổi) và bé Nguyễn Tuấn Hưng (13 tháng tuổi). Những cái tên của 4 đứa con gửi gắm cả tâm tư, ước vọng của anh chị trong đó.

Anh tên là Nguyễn Thái Tuấn, trú tại xóm 1, thôn Bình An 2, xã Tân Bình, thị xã Lagi (Bình Thuận). Học hết lớp 9, anh bỏ học đi làm thợ sắt. Chăm chỉ làm ăn, anh cũng tự mở cho mình một cửa hàng nhỏ vừa làm cửa sắt vừa đi lợp mái nhà cho người dân trong vùng.

Ba bé gái con anh Tuấn vô cùng xinh xắn - Ảnh: NVCC

Gia cảnh nghèo khó, con đông, anh Tuấn càng cật lực làm ngày làm đêm trong những ngày cận Tết. Thế nhưng, tai nạn thương tâm đã bất ngờ xảy đến với anh.

Chiều ngày 6/1/2018, khi đang cùng người chú bên vợ lợp mái cho khách, anh bất ngờ bị điện cao thế phóng gây bỏng toàn thân. Rất may, anh không bị ngã từ trên mái nhà xuống mà bị treo lủng lẳng ở phần trụ nhà.

Lúc này, người chú họ hốt hoảng tri hô mọi người rồi đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Lagi. Tại đây, sau khi sơ cứu vết thương, nhận định tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch, anh đã được chuyển tuyến vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để kịp thời cứu chữa.

Sau 5 lần phẫu thuật, phần thịt thối trên tay anh Tuấn đã được loại hết - Ảnh: NVCC

Luồng điện cao thế đã khiến anh bỏng rộp hai tay và phần thân dưới - Ảnh: NVCC

“Làm cái nghề này nguy hiểm lắm em à. Nhưng cuộc sống mà em. Trời thương nên lúc bị điện phóng, anh treo lơ lửng trên trụ nhà. Lúc đó mà té xuống chấn thương não, không biết mấy mẹ con sẽ sống ra sao…” – Giọng anh kể chua chát như chính cuộc đời vất vả, nhọc nhằn.

Vì các con còn quá nhỏ nên chị Minh – vợ anh Tuấn không thể vào viện chăm chồng. Mẹ và chị gái đã thay nhau chăm sóc anh suốt thời gian qua. Ròng rã 1 tháng, cô Nguyễn Thị Lẹ (62 tuổi) – mẹ anh Tuấn bỏ lại nhà cửa, nương rẫy cho chồng để xuống TP.HCM chăm con bị nạn.

Cô Lẹ xót xa: “Cô có 6 đứa con. Tuấn là con trai trưởng. Nó đi làm 10 năm nay không bị sao mà giờ gặp nạn thương tâm quá. Tay phải Tuấn thịt thối đến xương rồi. Bác sĩ phải liên tục nạo ra không là hư hết. Nó là lao động chính, vợ ở nhà nội trợ. Cô già cả giờ chỉ mong nó mau lành rồi về tính tiếp”.

Tóc cô Lẹ đã bạc đi mấy phần vì mải miết lo cho con - Ảnh: Minh Cát

Nhìn hai cánh tay và phần thân dưới kín băng, anh Tuấn lặng lẽ gạt nước mắt vì nhớ vợ nhớ con rồi thở dài ngao ngán phận mình: “Tay phải anh giờ không cử động được. Ra viện anh phải kiếm việc khác chứ không theo nghề này nữa. Giờ anh chỉ mong sớm về nhà ăn Tết chứ sợ cái cảnh 'xuân này cha không về lắm'…”

Mong chồng kịp về đón Tết đoàn viên

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, chị Minh kể về ngày nhận hung tin: “Hôm đó tự nhiên chị nghe chú gọi: Minh ơi, thằng Tuấn bị điện giật đang nằm ở nhà thương kìa. Con xuống ngay đi!

Lúc đó chị phải gửi con rồi chạy vô bệnh viện. Đến phòng cấp cứu, chưa thấy chồng mà đã ngửi thấy mùi khét lẹt nồng nặc rồi. Do anh bị bỏng điện chín thịt khắp chỗ…”

Bé Tuấn Hưng còn bú mẹ nên gia đình khuyên chị nên ở nhà chăm con. Về phần chồng đã có mẹ chồng và người nhà chăm giúp. Ngày anh vào Sài Gòn nhập viện, trong nhà hết sạch tiền. Chị phải nhờ cha đẻ tức tốc vay mượn họ hàng rồi nhờ mẹ và chị chồng làm thủ tục cho anh.

Chị Minh và các con vẫn hàng ngày ngóng trông tin chồng bình phục - Ảnh: NVCC

Cha vắng nhà, mấy đứa con ngơ ngác hỏi: “Cha đi đâu mà lâu về vậy mẹ?”. Trong tâm thức của những đứa trẻ vẫn chưa hiểu hết được những ngày tháng khó khăn nhất gia đình phải vượt qua. Nghe mẹ nói cha đang nằm viện, cô bé 3 tuổi Quỳnh Trâm thủ thỉ: “Con không uống sữa nữa. Mẹ để dành tiền mua thuốc cho cha”.

Thương cha bị ốm, cô bé 3 tuổi không muốn uống sữa để mẹ có tiền mua thuốc cho cha - Ảnh: NVCC

Chính quyền địa phương và trường học của các bé đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, góp thêm tiền giúp đỡ vợ chồng chị sớm qua cơn hoạn nạn.

Để động viên tinh thần chồng, ngày nào chị Minh và các con cũng gọi điện hỏi thăm anh. Đám nhỏ nhớ cha, ríu rít gọi rồi kể cho cha nghe những chuyện ở nhà, mong cha sớm về để chở đi mua đồ Tết.

Các bé vẫn mong cha về để chở đi mua đồ Tết - Ảnh: NVCC

“Hôm nay anh vừa gọi cho chị vừa khóc: Giờ có đánh đổi cả bạc tỷ thì anh cũng không cần nữa rồi. Anh đã mất sức khỏe rồi. Không biết thời gian tới anh sẽ làm gì để nuôi mấy mẹ con. Nghe anh khóc mà chị cũng khóc theo” - chị Minh nghẹn ngào.

Nhưng lòng chị vẫn vui vì anh vẫn tỉnh táo và sẽ sớm trở về sum vầy ngày Tết với mấy mẹ con. Tuy khó nhọc nhưng gia đình vẫn hạnh phúc, rồi từ từ tính kế sinh nhai…