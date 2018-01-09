Xót xa: Mẹ bỏ đi không đoái hoài, bé gái 9 tuổi khóc cạn nước mắt bên bàn thờ cha

Xã hội 09/01/2018 16:07

Được đưa về nhà chờ chết, anh Thiên chỉ kịp nhìn con lần cuối rồi trút hơi thở cuối cùng. Cô bé 9 tuổi gào khóc gọi cha, chốc chốc lại gặng hỏi anh họ: 'Bố em đi luôn hả anh?' khiến mọi người không cầm được nước mắt.

Tuổi thơ thiếu vắng tình mẹ

Không như những người bạn đồng trang lứa khác, tuổi thơ của cô bé Đào Thị Diễm Quỳnh (9 tuổi) không có hình bóng của mẹ. Cha mẹ chia tay khi mới 6 tháng tuổi, Quỳnh lớn lên trong tình yêu thương của cha và ông bà nội. Gia đình em sinh sống tại ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán (Đồng Nai).

Xót xa: Mẹ bỏ đi không đoái hoài, bé gái 9 tuổi khóc cạn nước mắt bên bàn thờ cha - Ảnh 1
Mẹ bỏ đi từ khi em 6 tháng tuổi, Quỳnh sống cùng bố và ông bà nội trong căn nhà nhỏ tại ấp Phú Quý 2 - Ảnh: Mai Thiện

Suốt 9 năm qua, mẹ Quỳnh đi biền biệt không một lời hỏi thăm con gái. Quỳnh lớn lên không biết mặt mẹ và cũng nghe ai kể gì về mẹ của mình. Cách đây vài năm, bà ngoại em ở xa có đến tìm và mua cho em vài lốc sữa. Đó là lần duy nhất em được họ hàng bên ngoại hỏi thăm.

Xót xa: Mẹ bỏ đi không đoái hoài, bé gái 9 tuổi khóc cạn nước mắt bên bàn thờ cha - Ảnh 2
Tuổi thơ của Quỳnh không hề có ký ức về mẹ - Ảnh: Mai Thiện

Hôn nhân đổ vỡ, anh Đào Văn Thiên (bố Quỳnh, 34 tuổi) quyết định ở vậy, dành hết tình thương cho con và phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Để có tiền trang trải cuộc sống của cả gia đình, anh Thiên đi làm công nhân cho một nhà máy ở huyện La Ngà.

Gục bên bàn thờ cha khóc cạn nước mắt

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29/12/2017, trên đường từ nhà máy trở về cùng một người bạn, anh Thiên bất ngờ bị trúng gió rồi đột ngột té ngã.  Anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Nhận định tình trạng hết sức nguy kịch, các y bác sĩ đã lập tức chuyển anh Thiên lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận nạn nhân bị chấn thương sọ não. Sau một tuần điều trị, thấy không còn khả năng cứu chữa, bác sĩ đã khuyên gia đình nên đưa anh về nhà chuẩn bị hậu sự.

Về đến nhà, anh Thiên không nói được lời nào, chỉ nhìn lần lượt những người thân. Bé Quỳnh thấy cha khác mọi ngày, người quấn nhiều dây nhợ lại phải thở bình oxy liền hoảng sợ đi ra chỗ khác. Nghe mọi người dỗ dành lại cạnh cha những giây phút cuối, Quỳnh mới từ từ đến gần. Em còn quá nhỏ để có thể hiểu được nỗi đau khi người thân yêu nhất sắp sửa ra đi, nỗi đau sinh ly tử biệt. Anh Thiện trút hơi thở cuối cùng vào lúc 1 giờ 30 sáng ngày 5/1/2018 sau gần một tuần chống chọi với những cơn đau.

Xót xa: Mẹ bỏ đi không đoái hoài, bé gái 9 tuổi khóc cạn nước mắt bên bàn thờ cha - Ảnh 3
Mới 9 tuổi, bé Quỳnh đã phải chịu cảnh mồ côi cha - Ảnh: Mai Thiện

Trụ cột chính trong gia đình qua đời, cha mẹ anh Thiên hoàn toàn suy sụp. Bà Đào Thị Lan (62 tuổi) – mẹ anh Thiên nhiều lần ngất xỉu khi phải chịu cú sốc quá lớn này. Ngày đưa tang, Quỳnh khóc cạn nước mắt bên bàn thờ cha.

Hình ảnh cô bé nhỏ thó trong bộ áo xô trắng, đầu đội khăn tang chắp tay vái lạy từng người đến viếng khiến mọi người không thể cầm được nước mắt. Chị D. – mẹ Quỳnh nghe tin chồng cũ qua đời cũng đã đến thắp nén nhang. Đây là lần đầu tiên Quỳnh được nhìn thấy mẹ.

Xót xa: Mẹ bỏ đi không đoái hoài, bé gái 9 tuổi khóc cạn nước mắt bên bàn thờ cha - Ảnh 4
Hình ảnh cô bé nhỏ thó trong bộ quần áo tang không khỏi khiến người đến viếng ám ảnh - Ảnh: Mai Thiện

Chia sẻ với phóng viên Phụ nữ và Gia Đình, bà Lan nghẹn ngào: “Những ngày qua vợ chồng tôi cứ nửa tỉnh nửa mê. Con bé Quỳnh bố mất, mẹ bỏ đi từ nhỏ nay chỉ còn nương tựa vào ông bà già yếu. Gia đình khó khăn quá không biết phải sống sao những ngày tiếp theo”.

Vợ chồng bà Lan sinh được 6 người con, 3 trai, 3 gái. Anh Thiên là con trai út trong gia đình. Những người con khác của ông bà đều khó khăn, lập nghiệp ở xa. Bao năm qua, đồng lương công nhân 3 triệu đồng ít ỏi của anh đã nuôi sống cả bố mẹ già và con nhỏ. Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng vợ chồng bà Lan vẫn làm công việc đan lát ở nhà để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, số tiền kiếm được cao nhất cũng chỉ vài trăm ngàn.

Xót xa: Mẹ bỏ đi không đoái hoài, bé gái 9 tuổi khóc cạn nước mắt bên bàn thờ cha - Ảnh 5
Ông bà nội tuổi cao sức yếu đều không còn khả năng lao động, tương lai của bé Quỳnh bỗng chốc mịt mờ - Ảnh: Mai Thiện

Sau những ngày chịu tang cha, bé Quỳnh đã đi học trở lại. Đôi lúc em lại thắc mắc với anh họ mình: “Bố em đi luôn hả anh?”.

Bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi cha, tương lai của bé Quỳnh càng vô định hơn khi ông bà nội tuổi cao sức yếu không thể kiếm tiền nuôi cháu ăn học. 

Anh Đào Xuân Thưởng - anh trai anh Thiên chia sẻ: "Em trai tôi mất rồi, giờ chỉ thương cháu Quỳnh. Đã học lớp 3 rồi nhưng người cháu bé tí. Anh chị em mỗi người giúp một ít nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn, không đỡ đần được nhiều cho ông bà. Chỉ mong cháu Quỳnh vẫn có thể được đi học để về sau có thể tự lo cho bản thân."

Mọi sự giúp đỡ, Quý độc giả vui lòng gửi về:

Bà Trần Thị Lan (Bà nội bé Quỳnh)

Địa chỉ: Ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0163 319 0199

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Từ khóa:   câu chuyện thương tâm hoàn cảnh bi đát

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