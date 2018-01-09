Giỗ 49 ngày con trai, bố chồng vung dao chém chết con dâu: Hai đứa trẻ mồ côi gào khóc tìm mẹ

Xã hội 09/01/2018 10:46

Kể từ lúc mẹ bị ông nội chém chết trong lễ cúng 49 ngày của cha, tương lai của hai đứa trẻ trở nên mù mịt.

Như thông tin trước đó đã đưa, ngày 5/1 vừa qua tại thôn Khà, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng.

Vào ngày xảy ra sự việc, chị Bùi Thị Hậu (sinh năm 1992), đưa hai đứa con nhỏ (con trai lớn 6 tuổi, con gái 4 tuổi) về nhà ông Quách Văn Dinh (sinh năm 1962) làm lễ giỗ 49 ngày cho chồng vừa qua đời vì mắc bệnh ung thư.

Khi ra vườn chặt mía cho hai đứa cháu ăn, ông Dinh nghe con dâu nghi ngờ vợ chồng mình đem quần áo của con trai cho người khác nên bực tức. Sẵn có dao trong tay, ông Dinh chém vào chân con dâu làm đứt động mạch chủ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng vì mất máu quá nhiều nên chị Hậu đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Giỗ 49 ngày con trai, bố chồng vung dao chém chết con dâu: Hai đứa trẻ mồ côi gào khóc tìm mẹ - Ảnh 1
Đối tượng Quách Văn Dinh - Ảnh : Internet

Sau khi gây án, đối tượng Quách Văn Dinh bỏ trốn vào rừng. Tuy nhiên, sau khi nhận được sự động viên của gia đình, sáng 6/1 ông Dinh đã đến Công an huyện Bá Thước đầu thú.

Ở địa phương, gia đình ông Dinh thuộc diện khó khăn, dù làm lụng vất vả nhưng mãi không thoát khỏi cái nghèo. Sau đó, con trai ông qua đời vì mắc bệnh ung thư, vợ ông Dinh cũng đang bị bệnh không làm được gì.

Sau bi kịch đau lòng, người đáng thương nhất là hai đứa trẻ. Nhìn cảnh bé gái 4 tuổi suốt ngày kêu khóc tìm mẹ, những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Theo hàng xóm, ông Dinh từ trước đến nay sống hiền lành, hay giúp đỡ mọi người xung quanh nên rất được quý mến. Đến bây giờ, hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc.

Trao đổi với các cơ quan truyền thông, ông Trương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Ái Thượng, huyện Bá Thước cho biết: “Đây là vụ việc đau lòng lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn xã. Hai đứa nhỏ đáng thương chỉ một thời gian ngắn mất cả cha lẫn mẹ. Bố mẹ chết, ông nội tù tội, tương lai của 2 đứa nhỏ càng u ám giữa xóm nghèo".

Bố chồng sát hại con dâu đã ra đầu thú

Bố chồng sát hại con dâu đã ra đầu thú

Chỉ vì bực tức do con dâu nghi ngờ mình, bố chồng đã dùng dao sát hại khiến con dâu tử vong trên đường đến bệnh viện.

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