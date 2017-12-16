Trong ngày tổ chức sinh nhật cho con trai, chị Tú bị bố chồng dùng kéo đâm trọng thương một bên mắt, sau đó vợ chồng chị cũng ly hôn.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre mở phiên xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin hưởng án treo của Mai Văn Ni (cư ngụ tại tỉnh Bến Tre) và y án sơ thẩm ba năm tù giam với bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ Pháp Luật TP. HCM, nạn nhân là Huỳnh Thị Tú, con dâu của ông Ni. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo Ni chẳng những xâm hại đến sức khỏe của bị hại mà còn vi phạm đến đạo đức gia đình, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội, làm mất an ninh trật tự địa phương. Với hành vi của bị cáo, đáng ra phải xử phạt nghiêm khắc hơn nữa nhưng cấp sơ thẩm chỉ xử phạt Ni ba năm tù (dưới khung hình phạt) là nhằm thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Theo hồ sơ điều tra, chiều 12/11/2016, gia đình ông Ni tổ chức sinh nhật cho cháu trai ba tuổi tại nhà, con của chị Tú. Trong lúc mọi người uống rượu thì giữa em vợ ông Ni và chị gái của Tú xảy ra mâu thuẫn, hai bên xô xát. Lúc này, vì ông Ni ra tay đánh người can ngăn nên Tú mới can ra. Ngay sau đó, gia đình bên Tú bỏ ra ngoài chờ chị dọn quần áo để cùng đi về.

Trong lúc dọn quần áo, giữa chị Tú và bố chồng lại xảy ra mâu thuẫn. Vì quá tức giận, ông Ni bẽ gãy cán kéo ném về hướng con dâu nhưng không trúng. Sau đó, ông này cầm phần lưỡi kéo đi về phía Tú và nói: “Mày có tin tao đâm chết mày không?”. Tú thách thức: “Mày ngon thì đâm tao đi". Ngay sau đó, người bố chồng này dùng lưỡi kéo đâm vào mắt trái con dâu gây thương tật 41%.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tú và chồng cũng đã ly hôn.

Bị đâm chết vì đăng ảnh bạn gái người khác lên Facebook Bức xúc trước việc Phong đăng ảnh bạn gái của mình cùng với những lời lẽ tình cảm trên Facebook, Đạt dùng dao đâm chết thanh niên này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-chong-dung-keo-dam-con-dau-trong-thuong-ngay-trong-ngay-sinh-nhat-chau-noi-khien-gia-dinh-tan-nat-262649.html