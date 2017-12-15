Thương tâm: Tài xế xe ôm bị cướp đâm nhiều nhát, vứt xác vào bãi cỏ phi tang

Đời sống 15/12/2017 17:17

Để cướp tài sản, Phi yêu cầu tài xế xe ôm chở vào khu vực vắng vẻ. Khi tới khu công nghiệp An Bình (Bình Dương), gã liền dùng dao đâm ông Đông nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hôm nay (15/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Phi (sinh năm 1996, quê quán An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo thông tin từ Đời sống và Pháp luật, nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1967), cư ngụ tại Đồng Nai, hành nghề xe ôm.

Thương tâm: Tài xế xe ôm bị cướp đâm nhiều nhát, vứt xác vào bãi cỏ phi tang - Ảnh 1
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc - Ảnh: Thời Đại

Trước đó, vào tối 26/11, đối tượng Phi đi bộ trên đường thì nhìn thấy tài xế xe ôm đứng đón khách. Lúc này, Phi đến gần yêu cầu tài xế chở đến địa điểm thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  Khi đến đoạn phía sau khu công nghiệp may Bình An (Bình Dương), đối tượng Phi dùng con dao giấu sẵn trong người đâm liên tiếp vào ông Đông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Phi kéo thi thể nạn nhân vào trong bãi cỏ phi tang rồi lấy toàn bộ tài sản, giấy tờ tùy thân và xe máy của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Ngày hôm sau, người dân địa phương phát hiện thi thể nạn nhân và báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương ngay lập tức có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra vụ việc.

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