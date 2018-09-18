Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cậu bé cởi trần, bị trói tay chân vào gốc cây đánh đập gây xôn xao dư luận.

Sự việc xảy ra vào 10 giờ 30 sáng nay (17/9) tại công viên Thống Nhất (Hà Nội), một em bé khoảng 14- 16 tuổi bị trói gốc cây, bị hai người phụ nữ tình nghi là chăn dắt khoảng 25- 40 tuổi đánh chảy máu mũi xước mặt rất nhiều và nói là em đang bị ngáo đá.

Câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Khi được người dân cứu và cởi trói, theo lời kể em của em thì em làm nghề đánh giày và có quen biết với 2 người phụ nữ trên. Sau khi chơi nét đêm buồn ngủ em bị 2 người phụ nữ trên đánh đập cướp tiền rồi trói vào gốc cây. Hiện nay bé đó đã được đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ”.

Kèm theo chia sẻ trên là đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc xảy ra vào ngày hôm đó. Theo nội dung clip, hai người phụ nữ tự nhận là người thân của em liên tục đánh đập cậu bé. Khi bị người đi đường ngăn cản, họ nói rằng em bị ngáo đá và ra tay đánh họ nên bị trói.

Hình ảnh cậu bé bị trói vào gốc cây khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, theo lời kể của nạn nhân thì em làm nghề đánh giày, có quen biết với hai người phụ nữ trên. Sau khi đi chơi net vào buổi tối thì bị hai người này đánh đập, cướp tiền rồi trói vào gốc cây.

Cư dân mạng tỏ ra vô cùng bất bình trước hành vi của hai người phụ nữ này. Mọi người đều hy vọng cơ quan chức năng sẽ điều tra nguyên nhân và xử lý kịp thời.

Cậu bé may mắn được người đi đường cứu thoát khỏi đòn roi của hai người phụ nữ kia - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (18/9), trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an phường Lê Đại Hành cho biết hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.