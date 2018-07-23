Kinh hoàng gương mặt biến dạng của cô gái xinh đẹp bị người yêu đánh đập, cầu cứu nhưng nhiều thanh niên ngó lơ

Thế giới 23/07/2018 16:19

Nhiều ngày qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái bị người yêu đánh đập dã man nhưng bị ngó lơ khi cầu cứu khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Mới đây, hình ảnh thương tích của cô được chia sẻ càng gây phẫn nộ hơn.

Được biết, vụ việc xảy ra tại Bangkok, Thái Lan. Kẻ hành hung bạn gái là Kanjana Sinpraseat, nạn nhân là chị Fang Pimpilai. Được biết cặp đôi LGBT này quen nhau được 7 năm. Cả hai thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào trên Facebook.

Sau đoạn clip gây "bão" cộng đồng mạng, mới đây, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh cô gái trong bệnh viện với gương mặt sưng vù, bầm tím khiến dư luận tiếp tục dậy sóng.

Kinh hoàng gương mặt biến dạng của cô gái xinh đẹp bị người yêu đánh đập, cầu cứu nhưng nhiều thanh niên ngó lơ - Ảnh 1Kinh hoàng gương mặt biến dạng của cô gái xinh đẹp bị người yêu đánh đập, cầu cứu nhưng nhiều thanh niên ngó lơ - Ảnh 2

Kinh hoàng gương mặt biến dạng của cô gái xinh đẹp bị người yêu đánh đập, cầu cứu nhưng nhiều thanh niên ngó lơ - Ảnh 3
Hình ảnh cô gái trong bệnh viện sau khi bị người yêu đánh đập khiến cư dân mạng bức xúc - Ảnh: Facebook

Vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao hai người xảy ra tranh cãi và cô gái xinh xắn lại bị hành hung dã man như vậy. Tuy nhiên, gương mặt biến dạng đến mức người nhà cũng không nhận ra này khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 19/7, tại một tầng hầm giữ xe, camera ghi được hình ảnh cô gái bị đánh đập vô cùng dã man. Khi xảy ra sự việc, có ba thanh niên chứng kiến nhưng không ai có ý định can thiệp mặc dù nạn nhân liên tục cầu cứu.

Chỉ đến khi một cô gái khác xuất hiện ngăn cản thì gã kia mới dừng tay bỏ đi. Sự việc không chỉ khiến cộng đồng mạng Thái Lan bức xúc mà còn lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Kinh hoàng gương mặt biến dạng của cô gái xinh đẹp bị người yêu đánh đập, cầu cứu nhưng nhiều thanh niên ngó lơ - Ảnh 4

Kinh hoàng gương mặt biến dạng của cô gái xinh đẹp bị người yêu đánh đập, cầu cứu nhưng nhiều thanh niên ngó lơ - Ảnh 5

Được biết cặp đôi đã yêu nhau được 7 năm - Ảnh: Facebook

Không chỉ phẫn nộ trước hành vi đánh đập bạn gái của nghi can, cư dân mạng còn dành nhiều lời chỉ trích nặng nề cho những thanh niên có mặt tại hiện trường. Họ cảm thấy thất vọng trước sự vô tâm của các chàng trai. Nếu những người này chịu ngăn cản, giúp đỡ cô gái sớm hơn thì có lẽ nạn nhân không bị thương nặng đến vậy. 

Bên cạnh đó, một số người cho rằng đằng sau sự nóng giận của chàng trai phải có nguyên nhân nào đó, vì thế tốt nhất đừng vội phán xét. 

Kinh hoàng gương mặt biến dạng của cô gái xinh đẹp bị người yêu đánh đập, cầu cứu nhưng nhiều thanh niên ngó lơ - Ảnh 6
Gương mặt xinh đẹp của cô gái trước khi bị người yêu bạo hành - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, đa số mọi người đều đồng ý rằng dù lý do gì đi nữa thì việc đánh đập và đứng nhìn một cô gái bị đánh dã man là điều không thể chấp nhận được.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. 

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