Để thuyết phục mọi người, cô đã kể lại câu chuyện tình yêu của mình trên một trang mạng xã hội nổi tiếng trong giới trẻ: “Hôm qua mình có đọc được bài viết của bạn gái 21 tuổi vì 200 nghìn mà chia tay người yêu nên mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình (hơi dài tí). Mình và bạn trai mình đều 24 tuổi, anh vì bỏ học ngôi trường mà ba mẹ anh định hướng cho anh để theo học ngành mà anh mơ ước nên bị cắt trợ cấp từ gia đình.

Để có được hạnh phúc ngày hôm nay, cô đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn. Qua trải nghiệm của chính mình, cô nhắn gửi chị em: đàn ông hơn nhau không phải vì ví có bao nhiêu tiền mà ở chỗ anh ta sẽ vì bạn mà tiêu bao nhiêu tiền. Cho nên, đừng kêu ca, hạ nhục người yêu của mình chỉ vì anh ấy đem theo 200 nghìn trong ví.

Hôm đó mình đem hết số tiền còn lại của mình bỏ vào ví anh, với lý do mình đưa ra là không mang túi xách nên muốn anh giữ giúp. Dù biết trước anh không có tiền nhưng mình không khỏi ngạc nhiên khi mở ví anh thì chỉ còn vài đồng lẻ, không có nổi 50 nghìn huống chi là 200 nghìn.

Mình ra trường trước anh, lúc đó mình đã đi làm với mức lương 3triệu/tháng để đợi bằng tốt nghiệp. Ngày mình làm lễ tốt nghiệp không có ba mẹ bên cạnh nên rất muốn anh có mặt dù rằng mình biết anh không có tiền.

Mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý không nhận được hoa hay quà cáp gì từ anh rồi nên cũng không buồn gì mấy. Mình hỏi anh có ăn trưa không anh bảo anh không đói nhưng mình biết vì anh đã hết tiền nên không dám ăn. Mình bảo anh đi mua cho mình chai nước cứ nghĩ rằng anh sẽ lấy tiền của mình để mua nhưng anh lại dùng số tiền còn lại của anh để mua mấy chai nước cho mình và mấy đứa bạn mình.

Sau khi làm lễ xong thì có đi trà sữa để chia tay bạn bè, và đó là lý do mình bỏ tiền vào ví sẵn cho anh vì muốn giữ thể diện cho anh và cho cả mình nữa. Mình kêu anh thanh toán thì anh lại đưa ví cho mình để mình thanh toán, có lẽ anh không muốn đụng vào tiền của mình.

Về tới phòng, anh mượn mình 50 nghìn để đổ xăng về mình đưa anh luôn 100 nghìn. Dĩ nhiên là sau đó anh có xin lỗi vì không thể cho mình nở mày nở mặt với bạn bè. Nhưng mình nói chỉ cần anh có mặt trong những ngày quan trọng của cuộc đời mình là mình vui lắm rồi không cần gì cả.

Những buổi hẹn hò của tụi mình là ở công viên, là ở phòng trọ, đứa nấu ăn, đứa rửa chén, là cùng nhau ăn cơm cùng nhau xem phim trên YouTube. Chúng mình cứ yêu nhau như thế cho đến hôm nay là hơn 2 năm rồi, mình đã có công việc khác với mức lương 5 triệu, còn anh chỉ mới đi làm được 5 tháng thôi lương anh 12 triệu.

Cô gái sẵn lòng bên cạnh người yêu nhiều năm dù trong ví anh đôi lúc không có đến 50 nghìn - Ảnh minh họa: Internet

Mình phải lo cho gia đình nên hầu như tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, mỗi lần than thở với anh mình sẽ nhận được câu “có anh đây rồi, em đừng lo”. Giờ tháng nào anh cũng hỗ trợ mình một khoản chi phí, điện thoại anh thì có rất nhiều hình chụp các địa chỉ ăn uống để mỗi lần đi ăn anh sẽ dẫn mình ăn 1 chỗ khác nhau.

Chúng mình không còn xem phim trên YouTube nữa mà sẽ đến rạp chiếu phim mỗi tháng. Mặc dù anh đã làm ra tiền, đi ăn uống gì mình không phải chia sẻ hay trả bất kì khoản nào cả nhưng mình đều mang theo từ 100 nghìn trở lên và thẻ ATM để phòng lúc anh quên ví, hay không đủ tiền, hay hư xe nghiêm trọng thì có cái mà dùng.

Có lần mình bệnh nhưng trong người mình không có tiền, vì lo cho gia đình nữa nên mình không có tiết kiệm được đồng nào cho bản thân cả. Anh phải gom góp hết số tiền tiết kiệm của anh để lo cho mình, anh gọi đó là “đồng cam cộng khổ”. Cho tới hôm nay mình chưa 1 ngày hối hận vì từ chối những mối quan hệ tốt hơn để chọn anh, chọn 1 chàng sinh viên nghèo năm đó, chọn cùng anh trải qua những tháng ngày khó khăn nhất.

Là con gái bạn có quyền được hạnh phúc, được lựa chọn người yêu người có thể lo cho cuộc sống của bạn đầy đủ nhưng xin bạn đừng khinh rẻ đồng tiền ít ỏi mà anh ta sẵn sàng đưa hết cho bạn. Đã chọn yêu một người chắc chắn bạn phải biết được anh ta nghèo hay giàu, nên khi đã chọn thì đừng hối hận vì anh ta chỉ có 200k.

Những người phụ nữ thông minh sẽ không chọn người đàn ông có nhiều tiền, họ sẽ chọn người đàn ông sẵn sàng vì mình mà tiêu tiền. Kể cả khi anh ta có 15 nghìn trong túi, vẫn chấp nhận cho bạn 10 nghìn hoặc hơn. Chứ không phải dạng có 100 nghìn trong túi, vẫn cằn nhằn hơn bớt với bạn một vài đồng”.

Câu chuyện đang gây bão trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Bài viết trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Đa số mọi người đều đồng ý với quan điểm của cô gái. Thế nhưng số khác lại cho rằng câu chuyện trên là bịa đặt vì chẳng cô gái nào có thể ở bên cạnh người đàn ông như vậy.