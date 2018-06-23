Chỉ vì nói xấu Messi, cô gái bị người yêu tát đến xây xẩm mặt mày

Nói chung mối quan hệ của bọn mình vẫn rất tốt đẹp cho đến hôm nay.

Mình là con gái, mình với người yêu yêu nhau đã 3 năm rồi. Người yêu mình hiền lành, hơi cục tính, cãi nhau bảy trên mười lần là hơn thua tới cùng với mình, nhưng chung quy lại đối với mình vẫn rất tốt.

Người yêu mình là fan cuồng bóng đá, mình thì trừ trận bán kết với chung kết U23 ra còn lại chưa xem trận nào, mỗi khi anh xem đá bóng thì mình cũng biết ý không làm phiền, im im ngồi bên hoặc đi làm việc khác. À, anh ấy cũng là fan cuồng của Messi, cực kỳ mê luôn ấy.

Sáng nay đến nhà trọ anh ấy chơi, thấy mặt anh í buồn buồn thì đoán hết 10 phần là do Argentina thua cuộc rồi, mình cũng lên lịch sẵn hôm nay đi đâu chơi cho anh ấy khuây khỏa nhưng tất cả chấm hết bằng một cái tát trời giáng. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bài viết cô gái chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Đi vệ sinh ra đã thấy ổng ngồi đấy hằm hằm nhìn mình, mới bước tới thì ông ấy đứng dậy tát mạnh mình một phát. Phải nói là thốn, thốn tới tận óc, rung hết mấy sợi dây thần kinh luôn. Sống 23 năm ngoài bố mẹ ra chưa ai, kể cả anh hai mình, dám tát mình một cái nào, vậy mà hôm nay lại bị người yêu đánh mà còn không rõ nguyên nhân nữa chứ?

Và ông ấy show ra một cái status do Facebook của mình đăng ‘Thằng rẻ rách Messi chơi ngu quá mày’. Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cái status đó lúc sau hỏi mới biết là con bạn của mình đăng vì lần trước mượn máy nó vào Facebook mà quên thoát ra nên nó nghịch, còn mình có mê bóng đá đâu, cũng thừa biết ông thích Messi cỡ nào thì điên gì đi đăng như vậy.

Chỉ vì một status nói xấu Messi không rõ ràng, cô gái bị người yêu tát - Ảnh minh họa: Internet

Mà dù cho mình có đăng thì cũng không có quyền được đánh mình, một thằng đàn ông không thấy nhục khi đánh phụ nữ à, mình thì nhục dùm đó!

Thế là không yêu đương gì nữa, nói chia tay ngay lúc ấy rồi bỏ về, người yêu mình cũng không thèm xin lỗi hay gì mà còn cứ đứng đuổi ngang mình.

Đến 21 giờ 14 hôm đó, thì gọi điện bảo là anh xin lỗi em, anh không biết các kiểu. Mình khóc lên khóc xuống, nói thật là mình yêu ông ấy nhiều lắm, mối tình đầu của mình mà, nhưng một người đàn ông đã đánh phụ nữ được một cái thì sau này còn làm được cái gì khác nữa.

Mình nghe máy một lần xong cũng tắt luôn. Mọi người nói xem mình nên làm thế nào bây giờ, đời thuở nào vẫn ghét nhất đàn ông vũ phu, mà nói bỏ luôn thì lại đau quá, thật sự nói chia tay rồi nhưng vẫn không đành lòng.

À, với lại có một lời khuyên nho nhỏ là: Nhất định phải thoát Facebook khỏi máy lạ nhé mọi người.

Chơi với nhau gần mười năm mà nhiều khi đứa bạn thân mình làm những việc mà mình không tài nào hiểu nổi. Nó bảo làm vậy chỉ để đùa thôi vì nó biết người yêu mình là fan Messi. Mày thật là thú vị. Đùa vui quá.

Không khéo sau mùa World Cup này mất luôn người yêu mất luôn bạn thân mất, dù rằng bản thân chẳng mê bóng gì cho cam, số hên quá mà”.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện trên nhận được rất nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô gái quyết định chia tay là đúng đắn. Số khác lại cho rằng cô nên cho người yêu mình thêm một cơ hội nữa vì đó chỉ là hành động nhất thời khi tức giận mà thôi.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

“Đáng lẽ ra nên cảm ơn bạn của bạn vì nhờ nó bạn mới biết người yêu bạn nó vũ phu như thế. Biết sớm đỡ khổ, sau cưới nhau về có mà nó tát cho thì hối hận đã muộn. Chung quy lại chia tay được là tốt rồi. ‘Cãi nhau bảy trên mười lần là hơn thua tới cùng với mình’ đã là đàn ông con trai còn chẳng biết nhường nhịn, lại còn là người yêu mình. Bạn suy nghĩ xem đáng không”, T.T khuyên.

“Tại người yêu không hiểu bạn nên mới có thể nghĩ bạn viết được thế thôi. Thật sự chia tay là đúng đắn. Chuyện gì có lần đầu cũng sẽ có những lần tiếp theo thôi nhưng muốn ăn đấm cả đời thì yêu tiếp cũng không sao cả”, Q.A bình luận.

“Mình thấy chuyện này cũng không quá đáng, chắc chắn lúc đó người yêu bạn quá nóng tính thôi. Ai là fan Messi trong tình huống đó chắc chắn sẽ tức giận mà thôi. Bạn nên tha thứ cho anh ấy một lần đừng để tức giận nhất thời đánh mất tình yêu nhiều năm”, P.G ý kiến.

Mặc dù chưa biết thực hư ra sao nhưng câu chuyện vẫn đang "gây bão" trên mạng xã hội.