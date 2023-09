Qua lại với phụ nữ có gia đình, khi bị người tình đòi chấm dứt mối quan hệ thì Phong mang dao và xà beng đến nhà sát hại hai vợ chồng.http://editor.phunuvagiadinh.vn/media/phuongduy/quen-voi-phu-nu-co-chong.png

Hôm nay (30/3), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trương Hoài Phong (sinh năm 1982, ngụ tỉnh An Giang, thường trú huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 22/3, Phong đã xông vào nhà giết chết anh Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1989, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và gây thương tích cho chị Trần Thị Dung (vợ anh Tín).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Phong và chị Dung có quan hệ tình cảm bất chính. Trong thời gian đó, vì chị Dung đòi chấm dứt mối quan hệ này nên Phong nảy sinh ý định giết chết người tình.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22/3, Phong mang theo dao và xà beng tới nhà tìm chị Dung. Lúc này chồng chị Dung là anh Tín ra can ngăn thì bị Phong dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người gục tại chỗ rồi dùng xà beng đánh chị Dung khiến chị bị chấn thương.

Sau khi gây án, Phong dùng xe máy chạy về Đồng Tháp, sau đó trốn về quê nhà ở tỉnh An Giang. Lúc này, Phong đã uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng được gia đình đưa vào viện cấp cứu.

