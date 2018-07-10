Kinh hoàng: Nữ sinh 17 tuổi bị tình cũ của người yêu cạo đầu, đổ nước nóng vào vùng kín

Thế giới 10/07/2018 15:37

Cô gái 17 tuổi có nguy cơ vô sinh khi bị người yêu cũ của bạn trai rủ theo vài người bạn đến đánh ghen, cạo đầu đổ nước nóng vào vùng kín.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, nạn nhân bị nhóm 4 cô gái xông vào nhà tấn công, đánh đập dã man. Một trong những người tham gia hành hung là người yêu cũ và đang mang thai với bạn trai nạn nhân.

Sau khi đột nhập vào nhà, cả nhóm đã cạo đầu, thậm chí tè lên người nạn nhân. Chưa hết, họ còn lột đồ, kéo cô vào phòng tắm rồi dùng nước nóng từ vòi sen xịt vào vùng kín. Vụ đánh ghen kéo dài hàng giờ liền và suýt giết chết cô gái trẻ.

Kinh hoàng: Nữ sinh 17 tuổi bị tình cũ của người yêu cạo đầu, đổ nước nóng vào vùng kín - Ảnh 1
Cô gái 17 tuổi bị bạn gái cũ của người yêu đánh ghen dã man tại nhà - Ảnh: The Sun

Trước khi bỏ đi, 4 cô gái còn đe dọa: “Tránh xa bọn tao ra, nếu không tao sẽ giết và chôn mày”.

Khi nạn nhân bị bạo hành đến mức kiệt sức, cả nhóm bỏ mặc cô gái nằm lê lết trên nền nhà tắm rồi đi vào những căn phòng khác lục soát, lấy tiền, máy tính xách tay, điện thoại di động cũng như một số vật có giá trị khác.

Bằng chút sức lực cuối cùng, cô gái cố gắng bò ra ngoài gọi cảnh sát. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vùng kín nạn nhân tổn thương nghiêm trọng vì nước nóng và có nguy cơ bị vô sinh.

Cô gái cho biết bạn trai không hề kể gì về quá khứ của anh ta. Cô cũng không hề biết người yêu mình và bạn gái cũ đã có con với nhau. Hiện tại, 3 trong số 4 cô gái tham gia đánh đập nạn nhân đã bị cảnh sát giam giữ để phục vụ điều tra. Trong khi đó, cô bạn gái cũ đang bị quản thúc tại nhà do mang thai.

Kinh hoàng: Nữ sinh 17 tuổi bị tình cũ của người yêu cạo đầu, đổ nước nóng vào vùng kín - Ảnh 2
Cay cú vì người yêu bỏ rơi sau khi phát hiện mang thai, cô gái và bạn tìm đến đánh đập bạn gái mới của anh ta - Ảnh: The Sun

Cảnh sát còn tìm thấy những đoạn clip mà 4 người này quay lại khi tra tấn, đánh đập nạn nhân. Với hành vi bạo hành tàn nhẫn này, những người tham gia có thể sẽ đối mặt với mức án 15 năm tù giam.

Theo thông tin từ The Sun, sự việc này xảy ra tại tại thị trấn Gubakha, vùng Perm Krai, nước Nga.

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