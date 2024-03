Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 24/3, Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, khoảng 18h20 ngày 23/3, đơn vị đã tiếp nhận sản phụ H.T.M. (39 tuổi, quê ở Cà Mau, tạm trú ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc) nhập viện trong tình trạng lơ mơ do băng huyết chảy máu quá nhiểu, được chẩn đoán sốc mất máu do nhau tiền đạo ra huyết trên thai 21 tuần. Tại đây, các bác sĩ đã hồi sức truyền máu mổ cấp cứu với hy vọng cứu mẹ. Tuy nhiên, do mất quá nhiều máu dẫn đến rối loạn đông máu, truyền bao nhiêu máu đều chảy ra. Đồng thời, máu của sản phụ M. thuộc nhóm máu O và khó tìm người tương đồng.

Dẫn thông tin từ báo Lao động, Bác sĩ Trần Thị Hòa, Trưởng Khoa Sản, TTYT TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết: "Đơn vị đã nhanh chóng vừa truyền máu vừa mổ với hy vọng khâu cầm máu chỗ nhau tiền đạo bám để cố gắng cứu được mẹ, còn em bé thì xác nhận không giữ được vì chỉ mới có 21 tuần. Khi mổ ra thì chỗ nhau bám không cầm máu nên quyết định cắt tử cung bán phần thì tạm ổn. Tuy nhiên, do trước đó, mất máu nhiều nên dẫn đến rối loạn đông máu. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục truyền máu và chờ người thân đến để quyết định cho chuyển đi lên tuyến trên”.