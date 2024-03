Sau một ngày gây án, Thạch Ngọc Bảo đã bị trinh sát tóm gọn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 20/3, Công an huyện Tân Trụ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An bắt khẩn cấp Thạch Ngọc Bảo (19 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Hiếp dâm, Cướp tài sản.

Chiều 18/3, ông Công an huyện Tân Trụ nhận tin tố giác tội phạm của ông N.V.P. (40 tuổi, ngụ xã Tân Bình) về việc con gái ruột 14 tuổi bị một nam thanh niên bóp cổ ngất xỉu hiếp dâm, cướp tài sản.

Thạch Ngọc Bảo gây án rồi bỏ trốn đã bị trinh sát hình sự bắt giữ. Ảnh: Báo Dân Trí

Tài sản của nạn nhân bị mất gồm xe máy, 2 điện thoại, ví tiền, nón bảo hiểm. Gây án xong, thủ phạm dùng xe máy nạn nhân trốn thoát.

Khoảng 14h45 ngày 19/3, trinh sát hình sự đã bắt giữ được Thạch Ngọc Bảo, khi nghi phạm đang chơi game tại một tiệm net trên quốc lộ 1, phường 2, TP. Tân An. Tại cơ quan công an, Bảo khai trước đó, anh ta sử dụng mạng xã hội Facebook kết bạn với bị hại và được mời về nhà chơi. Vào lúc hơn 12h ngày 18/3, cả hai gặp nhau. Ngay sau đó Bảo đòi quan hệ tình dục nhưng nạn nhân chống cự, không đồng ý.

Dẫn tin từ báo Người lao động, qua điều tra ban đầu, năm 2022, Bảo bị TAND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù ngày 22-6-2023.

