Xe máy 'phựt lửa' dữ dội ngay trong bãi đỗ xe nghi do để bình khử khuẩn trong cốp

Theo nhiều người dự đoán, rất có thể hành động xịt khử khuẩn cả cốp xe của người đàn ông đã góp phần khiến chiếc xe bị bốc cháy dữ dội.
- Vụ cháy khiến 4 cha con tử vong ở Tuyên Quang: Người cha để lại thư tuyệt mệnh
- Vụ cháy khiến 3 bố con tử vong ở Tuyên Quang: Nghi vấn chồng đánh vợ trọng thương rồi mua xăng phóng hỏa tự tử
Mới đây, trên mạng xã hội không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe máy đột nhiên bốc cháy trong khu để xe. Đáng nói, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy này được cho là do chai nước xịt khuẩn của chủ xe.
Theo đoạn clip, sau khi mở cốp, người đàn ông đã lấy bình xịt khử khuẩn và dùng ngay bên cạnh xe máy của mình. Không chỉ xịt toàn thân, anh còn cẩn thận đến mức khử khuẩn cho cả cốp xe. Sau khi hoàn thành quy trình xịt khuẩn, người đàn ông để lại bình khử khuẩn vào cốp rồi rời đi.
Bất ngờ chỉ vài phút sau, phần đuôi xe máy xuất hiện làn khói nghi ngút. Tiếp đó, bốc cháy dữ dội, còn có khả năng lan sang cả những xe bên cạnh.
Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đồn đoán rằng, có thể nguyên nhân khiến xe bốc cháy như vậy là vì người chủ đã để bình xịt khuẩn vào trong cốp. Bất kỳ dung dịch khử khuẩn nào cũng đều sẽ chứa một hàm lượng cồn nhất định. Vì vậy, khi đặt chúng trong môi trường nhiệt độ cao của cốp xe sẽ rất dễ gây ra cháy. Chưa kể, lửa lan đến bình xăng còn có thể dẫn đến gây nổ nghiêm trọng.