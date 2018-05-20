Xé lòng tâm nguyện nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo của góa phụ bị bệnh tim

Xã hội 20/05/2018 17:54

Chồng và con trai lớn qua đời vì ung thư gan, con gái bị bệnh down. Bản thân bà Thu mắc bệnh suy tim nhưng vẫn hàng ngày bươn chải ngược xuôi để kiếm tiền chữa trị cho cậu con trai út mắc bệnh đông máu.

Bệnh tật bủa vây

Trưa hè nóng nực, bà Đậu Thị Thu (53 tuổi, ngụ xóm 18, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) vẫn miệt mài bên đống lạc vừa thu hoạch ngoài đồng về. Hai bàn tay chai sạm của bà vẫn thoăn thoắt trên nền sân rát bỏng, để mặc mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sờn vai. Thỉnh thoảng, bà lại ngồi thở dốc vì tức ngực, di chứng của căn bệnh suy tim.

Xé lòng tâm nguyện nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo của góa phụ bị bệnh tim - Ảnh 1
Bà Thu mắc bệnh suy tim bên con trai mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, đông máu - Ảnh: Hoàng Cát

"Lạc năm nay được mùa lại rớt giá nhưng tôi vẫn cố gắng hong cho khô để bán đi, kiếm tiền tiếp tục đưa con ra Hà Nội điều trị. Suốt một năm nay, kể từ ngày con mắc bệnh hiểm nghèo, tôi chỉ biết ôm con nằm viện mà quên mất căn bệnh suy tim mình đang mang", bà Thu thở dài chia sẻ.

Xé lòng tâm nguyện nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo của góa phụ bị bệnh tim - Ảnh 2
Mới 8 tuổi, Lợi đã gánh chịu bất hạnh vì mắc căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh: Hoàng Cát

Một năm trước, bà nghe con trai út Phan Duy Lợi (8 tuổi) thường xuyên than thở mệt mỏi, chán ăn. Phía dưới mắt cá chân xuất hiện một vệt đỏ thẫm như hình đồng xu, bà Thu nghi ngờ bèn đưa con đi khám. Bác sĩ kết luận bé mắc bệnh "xuất huyết giảm tiểu cầu, đông máu". Đây là căn bệnh hiểm nghèo, cách duy nhất để cứu chữa là thay tủy nhưng chi phí rất cao, ngoài khả năng của gia đình.

Xé lòng tâm nguyện nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo của góa phụ bị bệnh tim - Ảnh 3
Không có cơ hội thay tủy, hàng tháng, Lợi phải ra Hà Nội thăm khám, điều trị để duy trì sự sống - Ảnh: Hoàng Cát

Không đành nhìn con chấp nhận số phận, đều đặn hàng tháng, bà Thu lại vay mượn, đưa con ra Hà Nội tái khám, điều trị.

Tâm nguyện nhường sự sống cho con

Bà Thu và ông Phan Văn Hai sinh được 5 người con (3 gái, 2 trai). Thế nhưng, số phận trớ trêu khiến cô con gái thứ 2 là Phan Thị Liễu (22 tuổi) mắc phải căn bệnh down. Người con trai thứ 3 lại sớm đoản mệnh khi mới lên 6 tuổi vì căn bệnh ung thư gan. Cách đây 4 năm, chồng của bà cũng bỏ lại vợ con mà ra đi sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh mà con trai xấu số của bà từng mắc phải.

Xé lòng tâm nguyện nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo của góa phụ bị bệnh tim - Ảnh 4
Gia đình bà Thu là một trong những hộ khó khăn của xã - Ảnh: Hoàng Cát

Chồng mất, một mình bà gánh nặng đàn con thơ trong cảnh nghèo khó, bệnh tật. Không lâu sau đó, bà Thu phát hiện mình bị suy tim. Căn bệnh hiểm nghèo vắt kiệt sức nhưng bà vẫn tự động viên mình không được gục ngã, để làm chỗ dựa cho con. Hàng ngày, người phụ nữ này vẫn dãi nắng dầm mưa, vật lộn với 4 sào ruộng rồi đi làm thuê làm mướn khắp nơi kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi hai đứa con ăn học. Đều đặn 3 tháng một lần bà lại ra bệnh viện Bạch Mai tái khám, điều trị căn bệnh suy tim.

Từ ngày con mắc bệnh hiểm nghèo, bà Thu cũng không còn khả năng để chữa bệnh cho mình. Số tiền vất vả kiếm được, bà gom góp, vay mượn thêm để hàng tháng đưa con đi điều trị, mong muốn nhường sự sống cho con.

Xé lòng tâm nguyện nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo của góa phụ bị bệnh tim - Ảnh 5
Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng bà Thu không đi chữa trị để nhường sự sống cho con trai - Ảnh: Hoàng Cát

Lợi mới là học sinh lớp 4. Em còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mình đang phải gánh chịu. Lợi vẫn vô tư, cười hồn nhiên rồi ngơ ngác khi nhìn những giọt nước mắt người mẹ già nua lăn dài trên má. Lợi ước "Em sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, cho chị gái", nghe ước nguyện của con trai, bà Thu lại khóc nghẹn.

Bà Thu nói trong nước mắt: "Tôi biết sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi nhưng sẽ cố gắng chống chọi để nhường sự sống cho con. Số phận tôi thế này thì đành chấp nhận. Chỉ mong con sớm bình phục để tiếp tục sống khỏe mạnh, sau này làm chỗ dựa cho đứa con bệnh down. Nhìn đàn con ốm đau, bệnh tật thế này tôi làm sao yên lòng nhắm mắt. Giờ tôi cũng không biết nhìn vào đâu để vay mượn, tiếp tục chữa trị cho con", bà Thu đau đớn.

Mọi chia sẻ hảo tâm cho mẹ con bà Thu xin vui lòng gửi về địa chỉ: Bà Đậu Thị Thu, xóm 18, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0169.7060.589, hoặc STK bà Thu: 51210000600100, ngân hành BIDV, chi nhánh Phủ Diễn.

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