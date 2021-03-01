Tai nạn thương tâm giữa xe khách và nhóm người đạp xe tập thể dục khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người thương vong xảy ra vào sáng nay (1/3).

Cụ thể, khoảng 5 giờ 5 phút cùng ngày, một xe khách của nhà xe Lý Quới, do tài xế Trần Văn Năm (SN 1977, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chạy từ ngã năm Tân Thành về xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung thì xảy ra va chạm với đoàn xe đạp chạy tập thể dục cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Người Lao Động

Hậu quả, ông Trần Văn Ẩn (SN 1952, ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung) chết tại chỗ. Trên xe khách gây tai nạn chở 4 người, trong đó ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1983; ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tử vong trên đường đi cấp cứu và ông Nguyễn Hữu Lý (SN 1975, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tử vong tại bệnh viện.

Ngoài ra, tài xế Trần Văn Năm và Đoàn Văn Ni (SN 1982, ngụ huyện Lai Vung) bị đa chấn thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Tại hiện trường, chiếc xe khách 50 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu, bẹp dúm do tông trực diện vào cây xanh và làm gãy đổ hai trụ điện bên đường.

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