Lộ mức thưởng của người hùng giải cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội

Chiều 1/3, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư.

Sáng 1/3, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ đã có thư khen gửi đến anh Nguyễn Ngọc Mạnh – người cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư gây xôn xao dư luận. "Đây là hành động rất nhân văn và dũng cảm của anh khi đã không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân vì sự an nguy của cháu bé, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, của Thủ đô Hà Nội và quê hương Đông Anh văn hiến, anh hùng.

Người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư - Ảnh: Internet Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tấm gương người tốt việc tốt và hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh; đồng thời mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, nỗ lực lao động, cống hiến và lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng, góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên, thân thiện, giàu đẹp, văn minh của Thủ đô Hà Nội thân yêu", thư khen nêu rõ. Chiều cùng ngày, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người.

Cụ thể, tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, thường trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh đã có hành động dũng cảm cứu người tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng vào chiều 28/2. Theo quyết định này, anh Mạnh được thưởng số tiền bằng 3 lần mức lương cơ sở. Tiền thưởng từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Thành phố Hà Nội. Anh Mạnh được thưởng số tiền bằng 3 lần mức lương cơ sở - Ảnh: Internet Trước đó, khoảng 17h30 phút chiều 28/2, bé N.P.H. (3 tuổi, ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng) đã bất ngờ bò từ trong nhà và ra lan can. Sau đó, bé H. trèo qua lan can và treo mình lơ lửng ở bên ngoài. Cùng thời điểm, khi nghe thấy tiếng tri hô, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (làm nghề taxi tải) đã nhanh chóng leo qua tường rào và nhảy lên mái tôn trước sảnh tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng để cứu cháu bé. Rất may, bé H. chỉ bị thương. Ngay sau khi được cứu, bé H. đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

'Siêu nhân' cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư: 'Về nhà tôi lao vào ôm hai con gái nhỏ bật khóc' "Về tới nhà, liên tưởng đến con mình, cứ thế tôi lao vào ôm hai con gái nhỏ bật khóc. Nhà tôi cũng không có lan can, các con rất nghịch nên nghĩ đến cảnh tượng con mình mà thế sẽ đau xót thế nào", anh Mạnh nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư.

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