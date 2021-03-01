Lộ danh tính người phụ nữ la hét thất thanh, hoảng loạn gọi người cứu bé gái sắp rơi khỏi tầng 13 chung cư

Xã hội 01/03/2021 15:11

Sống ở tòa nhà đối diện, chị Huế phát hiện bé gái sắp rơi từ tầng 13 chung cư liền la hét thất thanh nhằm gây sự chú ý, đồng thời gọi người phía dưới ứng cứu.

Vụ việc bé gái thoát chết thần kỳ khi rơi từ tầng 13 chung cưHà Nội vẫn đang nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người dũng cảm cướp lấy cháu bé từ tay "Tử thần" thì một người khác cũng có công không nhỏ, chính là người phụ nữ vừa quay clip vừa la hét kêu cứu, thu hút sự chú ý của người dân tại hiện trường. Chính nhờ tiếng hét của chị mà anh Mạnh mới phát giác sự việc và cứu cháu bé kịp thời. 

Lộ danh tính người phụ nữ la hét thất thanh, hoảng loạn gọi người cứu bé gái sắp rơi khỏi tầng 13 chung cư - Ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Huế góp phần không nhỏ trong việc cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng đã tìm được danh tính người phụ nữ nói trên. Theo đó, chị tên là Nguyễn Thị Huế (40 tuổi, huấn luận viên dinh dưỡng), là người sinh sống tại tòa chung cư đối diện 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Chị Huế cho biết, do tính chất công việc nên chị có thói quen cầm điện thoại, vì vậy chị đã vô tình quay được cảnh em bé gặp nguy hiểm. Việc chị Huế hô hoán đã gây sự chú ý, kéo theo nhiều người khác cùng tòa giúp sức. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh cũng chia sẻ rằng chính những tiếng la hét, kêu cứu của mọi người đã khiến anh chú ý và lập tức lao ra ứng cứu.

"Hôm đó, khoảng 16h30, khi nhìn ra bên ngoài và vô tình phát hiện sự việc thì thời điểm đó, em bé đã chới với ngoài ban công rồi. Từ tầng 11 của tôi đi xuống dưới rất xa nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đứng đó la hét thật lớn để gây sự chú ý để có ai ở gần hoặc đứng phía dưới có thể thấy và cứu em bé", chị Huế chia sẻ.

Lộ danh tính người phụ nữ la hét thất thanh, hoảng loạn gọi người cứu bé gái sắp rơi khỏi tầng 13 chung cư - Ảnh 2
Là người quay clip nhưng chị Huế không dám xem lại vì quá sợ - Ảnh cắt từ clip

Sau khi em bé rơi xuống, chị Huế đã vội vàng chạy xuống đất nhưng khi đến nơi, chị mới hay tin là em bé đã được đi bệnh viện điều trị. Biết được có thanh niên lao ra kịp thời cứu được em bé, chị cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn: "Tôi rất biết ơn chàng thanh niên đó, cậu ấy rất nhanh trí, có tâm và quả cảm. Nếu không có cậu ấy, em bé có thể nguy hiểm đến tính mạng".

Qua sự việc trên, chị Huế và các phụ huynh khác cũng đã rút ra được bài học xương máu cho bản thân mình trong việc bảo vệ các con bởi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. 

Clip người phụ nữ hoảng loạn kêu cứu khi thấy bé gái lơ lửng ngoài ban công tầng 13

Lộ mức thưởng của người hùng giải cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội

Lộ mức thưởng của người hùng giải cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội

Chiều 1/3, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư.

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