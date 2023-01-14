Xác minh nhân thân người nhận là bà bé gái bị bỏ rơi ở miệng cống

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 13/1, ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết địa phương đang xác minh lại việc một phụ nữ đến trụ sở xưng là người thân và xin nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi cạnh miệng cống thoát nước.

“Sau khi xã thông báo tìm người thân cho bé, một phụ nữ lớn tuổi đến tự nhận là bà của cháu bé và xin nhận lại cháu” - ông nói và cho biết chưa ai công nhận đây là người thân của cháu bé nên địa phương đang xác minh, làm rõ.

Sức khỏe của bé gái đang tiến triển tốt - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews, trước đó, sáng 11/1, một số người dân nghe tiếng khóc của trẻ em gần bụi tre, cạnh miệng cống nước trên tuyến đường thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Lại gần kiểm tra, họ phát hiện một bé gái sơ sinh nặng 2,1kg. Bé gái trần trụi trong tư thế nằm sấp, cơ thể dính nhiều bùn đất. Bé bị xước trên mi mắt trái và da phía chân trái.

Nhận thông tin, lực lượng công an, đại diện UBND xã Sơn Tây đến lập biên bản hiện trường và giao trách nhiệm cho cán bộ trạm y tế xã tạm thời chăm sóc bé. Sau khi được sơ cứu, chăm sóc, sức khỏe của bé gái dần ổn định.

Trong ngày hôm đó, UBND xã Sơn Tây đã có thông báo tìm cha mẹ ruột của bé, thời hạn cuối cùng được xác định là đến hết ngày 17/1.

"Quá thời hạn nêu trên, nếu không có ai nhận con, UBND xã Sơn Tây sẽ tiến hành các thủ tục có liên quan khác với cháu bé theo quy định của pháp luật hiện hành" - thông báo nêu rõ.

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