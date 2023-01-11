Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống ở Hà Tĩnh

Xã hội 11/01/2023 14:50

Vào ngày 11/1, người dân địa phương vừa phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống nước trên tuyến đường thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 9h ngày 11/1, một số người dân nghe thấy tiếng khóc của trẻ em gần bụi tre, cạnh cống nước trên tuyến đường thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Lại gần kiểm tra, họ phát hiện một bé gái sơ sinh được cuốn trong một chiếc áo. Bên cạnh không có đồ đạc khác hay thư từ để lại.

"Khả năng bé mới sinh và bị bỏ rơi. Trời lạnh, bé không đủ ấm. Rất may, sự việc được người dân phát hiện kịp thời", ông Cao Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây nói.

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống ở Hà Tĩnh - Ảnh 1
Bé gái đang được chăm sóc tại trạm y tế - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngay sau đó, bé sơ sinh được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Sơn Tây thăm khám và chăm sóc. Cũng theo vị lãnh đạo xã, bé gái nặng 2,4kg, sức khỏe tốt.

Trong sáng nay, chính quyền xã đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé. Ông Đức chia sẻ: "Nếu trong vòng một tuần, người thân bé không nhận, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho người có nhu cầu nhận nuôi. Hiện nay, một số hộ gia đình trong xã đã bày tỏ mong muốn được nhận bé làm con nuôi".

Tình tiết đau lòng trong vụ hai vợ chồng tử vong trên rẫy ở Quảng Trị

Tình tiết đau lòng trong vụ hai vợ chồng tử vong trên rẫy ở Quảng Trị

Người thân phát hiện người vợ tử vong nằm giữa nền đất, còn người chồng chết trong tư thế treo cổ ở cành cây gần đó. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bé sơ sinh bị bỏ rơi tin moi tin 24h tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 14 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?