Vào ngày 11/1, người dân địa phương vừa phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống nước trên tuyến đường thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 9h ngày 11/1, một số người dân nghe thấy tiếng khóc của trẻ em gần bụi tre, cạnh cống nước trên tuyến đường thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Lại gần kiểm tra, họ phát hiện một bé gái sơ sinh được cuốn trong một chiếc áo. Bên cạnh không có đồ đạc khác hay thư từ để lại.

"Khả năng bé mới sinh và bị bỏ rơi. Trời lạnh, bé không đủ ấm. Rất may, sự việc được người dân phát hiện kịp thời", ông Cao Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây nói.

Bé gái đang được chăm sóc tại trạm y tế - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngay sau đó, bé sơ sinh được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Sơn Tây thăm khám và chăm sóc. Cũng theo vị lãnh đạo xã, bé gái nặng 2,4kg, sức khỏe tốt.

Trong sáng nay, chính quyền xã đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé. Ông Đức chia sẻ: "Nếu trong vòng một tuần, người thân bé không nhận, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho người có nhu cầu nhận nuôi. Hiện nay, một số hộ gia đình trong xã đã bày tỏ mong muốn được nhận bé làm con nuôi".

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