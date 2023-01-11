Phạt nặng nhiều cơ sở, cá nhân vi phạm về khám chữa bệnh: Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM bị đình chỉ hoạt động 18 tháng

Xã hội 11/01/2023 07:13

Từ ngày 3 - 6/1/2023, nhiều cơ sở, cá nhân vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện, xử phạt nặng.

Theo thông tin từ VOV, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa xử phạt Thẩm mỹ viện Mailisa (Công ty TNHH Mailisa) ở địa chỉ 86 + 88 + 92 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận với mức phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da. Cùng với đó, 10 cơ sở thẩm mỹ làm đẹp khác cũng bị thanh tra “tuýt còi” vì không có giấy phép hoạt động.

Cụ thể, thẩm mỹ viện Mailisa bị xử phạt vì có các hành vi vi phạm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.  Ngoài phạt tiền và đình chỉ hoạt động lĩnh vực chăm sóc da, Malisa bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo. 2 nhân viên chăm sóc da ở cơ sở Mailisa cũng bị phạt 35 triệu đồng mỗi người vì không có chứng chỉ hành nghề.

Phạt nặng nhiều cơ sở, cá nhân vi phạm về khám chữa bệnh: Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM bị đình chỉ hoạt động 18 tháng - Ảnh 1
Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM bị đình chỉ hoạt động 18 tháng - Ảnh: VOV

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, chỉ từ ngày 3/1 đến 6/1/2023, thanh tra đã xử phạt 10 cơ sở làm đẹp và 10 cá nhân vi phạm. Điển hình như Công ty TNHH Nha khoa Thẩm mỹ Kangmin (Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt) ở địa chỉ 148A Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1 bị xử phạt 151 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng vì nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động, quảng cáo sản phẩm. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở này đã bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Phạt nặng nhiều cơ sở, cá nhân vi phạm về khám chữa bệnh: Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM bị đình chỉ hoạt động 18 tháng - Ảnh 2

Một cơ sở phẫu thuật không phép bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, hàng loạt cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc da khác cũng bị xử phạt do không có giấy phép hoạt động, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Phòng khám chuyên khoa của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Minh, ở số 7 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3 bị xử phạt 90 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động 18 tháng trong lĩnh vực chăm sóc da.

Thẩm mỹ viện Bảo Lan (Công ty TNHH Một thành viên Bảo Lan Mega Center) địa chỉ 52 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10  cũng bị phạt 90 triệu, bị đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Clinic (Công ty TNHH Thẩm mỹ Medic Clinic ở địa chỉ 27B Nguyễn Đình Chiểu bị phạt 70 triệu đồng, buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

Viện thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh ở 400A Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 bị phạt 99 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ triệt lông trong thời hạn 4,5 tháng.

Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Kangmin - Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt (148A Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1) hoạt động không có biển hiệu. Ghi tên các khoa, phòng không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Công ty này bị xử phạt 151 triệu đồng, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo. Ngoài ra, công ty còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thời hạn 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng.

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