Tình tiết đau lòng trong vụ hai vợ chồng tử vong trên rẫy ở Quảng Trị

Xã hội 11/01/2023 14:09

Người thân phát hiện người vợ tử vong nằm giữa nền đất, còn người chồng chết trong tư thế treo cổ ở cành cây gần đó. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 11/1, UBND xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến hai vợ chồng trú tại địa bàn tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 10/1, người dân đi làm rẫy thì phát hiện vợ chồng anh Hồ Văn T. (24 tuổi), Hồ Thị C. (20 tuổi, cùng trú tại thôn Húc Thượng, xã Húc, huyện Hướng Hóa) tử vong ngay tại rẫy. Khi phát hiện vụ việc, T. tử vong trong tư thế treo cổ trên cây. Còn C. thì tử vong với nhiều vết bầm tím ở vùng cổ.

Tình tiết đau lòng trong vụ hai vợ chồng tử vong trên rẫy ở Quảng Trị - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Vụ việc được người dân trình báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, và tiến hành khám nghiệm tử thi của 2 nạn nhân. Căn cứ vào các dấu vết tại hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự, nghi án mạng.

Tình tiết đau lòng trong vụ hai vợ chồng tử vong trên rẫy ở Quảng Trị - Ảnh 2
Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình hai vợ chồng vừa tử vong  - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, nạn nhân có 1 đứa con 1 tuổi đang sống cùng nhà với bố mẹ anh C. Địa điểm 2 nạn nhân tử vong cách nhà riêng vài km.

Hiện, người dân có mặt tại nhà đôi vợ chồng chết trên rẫy để chia buồn, lo mai táng cho nạn nhân xấu số.

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