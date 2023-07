Công an phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai một số thanh niên để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ Zing, vào tối ngày 10/1, Công an phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang lấy lời khai một số thanh niên để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Cụ thể, vào chiều cùng ngày, nhóm thanh niên này tổ chức ăn nhậu trước một ki-ốt trên đường Đoàn Thị Điểm, phường An Bình, TP Dĩ An, sau đó mang loa kẹo kéo ra hát. Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công an TP.HCM Tới khoảng 20h30, vợ chồng anh D. thuê trọ sống đối diện ki-ốt sang yêu cầu nhóm thanh niên xoay loa vào phía bên trong, vì xoay ra gây ồn ào ảnh hưởng phòng trọ của mình. Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vụ việc dẫn đến lời qua tiếng lại, vợ chồng anh D. về lại phòng trọ thì bị nhóm này cầm ly chén ném về phía phòng trọ của vợ chồng anh, sau đó lao vào đánh người vợ. Anh D. chạy ra ứng cứu cũng bị nhóm này đánh hội đồng, khi người dân can ngăn vụ xô xát mới dừng lại. Anh D. được sơ cứu tại bệnh viện - Ảnh: Zing Anh D. bị thương ở đầu, sau đó được đưa vào bệnh viện TP Thủ Đức băng bó, người vợ bị thương nhẹ. Hiện tại, Công an phường An Bình sau đó có mặt đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc.