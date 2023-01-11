Trước đó, phòng Giáo dục và Đào tạo đã có 3 lần mời phụ huynh cũng như đại diện trường mầm non lên làm việc. Tại đây, các bên đã có nhiều ý kiến, trao đổi nhưng chưa thống nhất với nhau. Do đó, ngành giáo dục kiến nghị UBND quận Liên Chiểu giao cơ quan công an quận xác minh, làm rõ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 10/1, ông Nguyễn Thanh Lịch - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, liên quan đến việc phụ huynh phản ánh trẻ bị thương sau khi đi học tại Trường Mầm non Sanh Xuân (phường Hòa Minh), ngành đã kiến nghị UBND quận giao công an xác minh.

Phòng GD&ĐT quận cũng yêu cầu phía nhà trường cung cấp camera ghi hình cho phụ huynh theo mong muốn. Tuy nhiên việc phụ huynh yêu cầu cung cấp camera lớp học hôm xảy ra sự việc khiến nhiều phụ huynh trong lớp phản ứng.

Phòng cũng đã cho tạm đình chỉ hai cô giáo đứng lớp. Đồng thời chỉ đạo trường cùng giáo viên xin lỗi phụ huynh và hoàn trả học phí cho cháu L. (vì cháu chỉ mới nhập học hơn 20 ngày), đồng thời thanh toán viện phí cho cháu.

"Trước đó, phụ huynh này đã đưa một số đoạn trích camera lên mạng nên các phụ huynh khác không muốn hình ảnh con mình tiếp tục bị lan truyền. Hiện công an quận đang tiếp tục làm rõ vụ việc, khi có kết luận chính thức sẽ thông tin cụ thể hơn", ông Lịch cho hay.

Chẩn đoán từ bệnh viện thể hiện cháu bé bị đụng dập mô mềm vùng trán - Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, chị L.T.T.T. (26 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) phản ánh đến cơ quan chức năng quận Liên Chiểu việc con mình là cháu L.H.L. (4 tuổi) bị bạo hành.

Theo đơn trình báo, sự việc xảy ra vào ngày 22/12/2022, sau khi đón cháu L. từ trường mầm về nhà, chị T. phát hiện cháu có vết sưng, bầm ở trán. Cháu L. sau đó đã được nhập viện điều trị với chẩn đoán viêm mô mềm vùng da trán/đụng dập mô mềm vùng trán.

Ngày 23/12/2022, chị T. được nhà trường giải thích có thể vết thương do cháu L. va chạm khi chơi cùng bạn trong lớp hoặc bị ong chích vì camera ghi lại có cảnh cháu chơi va chạm với bạn, và có đoạn cháu L. gãi liên tục vùng trán.

"Tôi đề nghị nhà trường cho xem camera nhưng không được. Trường giải thích là vết thương trên trán con tôi là do bị ong chích nhưng khi điều trị ở viện các bác sĩ khẳng định đây không phải vết ong chích mà do bị va đập mạnh. Sau đó, khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo (GĐ-ĐT) quận Liên Chiểu chủ trì mời lên làm việc thì tôi xem được camera nhưng trường gửi bản tua nhanh lên đến 4 lần. Dù khó xem nhưng tôi vẫn phát hiện con mình bị 2 cô giáo đánh nhiều lần", chị T. cho biết.

Không thỏa đáng với lời giải thích từ phía nhà trường, chị T. đã gửi đơn lên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu yêu cầu làm rõ.