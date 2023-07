Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 10/1, ông Nguyễn Thanh Lịch - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, liên quan đến việc phụ huynh phản ánh trẻ bị thương sau khi đi học tại Trường Mầm non Sanh Xuân (phường Hòa Minh), ngành đã kiến nghị UBND quận giao công an xác minh.

Trước đó, phòng Giáo dục và Đào tạo đã có 3 lần mời phụ huynh cũng như đại diện trường mầm non lên làm việc. Tại đây, các bên đã có nhiều ý kiến, trao đổi nhưng chưa thống nhất với nhau. Do đó, ngành giáo dục kiến nghị UBND quận Liên Chiểu giao cơ quan công an quận xác minh, làm rõ.