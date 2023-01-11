Chuyện hi hữu: Máy bay cất cánh chở theo hành lý, 'bỏ quên' 55 hành khách trên đường băng

Xã hội 11/01/2023 14:05

Vào ngày 10/1, 55 hành khách đã bị bỏ lại trên xe buýt khi chuyến bay G8 116 của hãng Go First cất cánh.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Cơ quan quản lý hàng không Ấn Độ yêu cầu hãng hàng không nội địa Go First giải trình vụ việc hơn 50 hành khách bị bỏ quên trên chiếc xe buýt trên đường bay ở Bangalore, trong khi máy bay vẫn cất cánh tới Delhi. 

Sự việc khiến 55 hành khách bị nhỡ chuyến xảy ra vào sáng sớm ngày 9/1 trên chuyến bay G8 116 của hãng Go First. Theo NDTV, nguyên nhân là do nhầm lẫn trong lúc trao đổi thông tin giữa phi hành đoàn với nhân viên kiểm soát mặt đất. Dù những hành khách này đã có thẻ lên máy bay và thẻ hành lý, nhưng khi họ vẫn chưa kịp vào chỗ ngồi, máy bay đã cất cánh tới Delhi theo lịch trình. 

Phát ngôn viên hãng Go First xác nhận đơn vị này đang tiến hành điều tra sự cố. Ngoài ra, 53 hành khách đã lên chuyến bay của một hãng hàng không khác và tới Delhi muộn hơn 4 tiếng đồng hồ so với lịch trình ban đầu. Trong khi, hai người khác chọn cách lấy lại tiền vé. 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đại diện hãng Go First lên tiếng xin lỗi về vụ việc và cho biết sẽ đền bù cho tất cả hành khách bị ảnh hưởng một vé bay miễn phí chặng nội địa.

Chuyện hi hữu: Máy bay cất cánh chở theo hành lý, 'bỏ quên' 55 hành khách trên đường băng - Ảnh 1
Sự cố bỏ quên 55 hành khách xảy ra trên chuyến bay của hãng Go First - Ảnh: Vietnamnet

Thời gian gần đây, các hãng hàng không Ấn Độ liên tục gặp sự cố trong quá trình hoạt động. Các vụ việc liên quan đến hàng không gần đây được cho là rất nghiêm trọng. Chẳng hạn, tuần trước, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một nam hành khách sau khi một phụ nữ 72 tuổi trên chuyến bay của Air India từ New York về New Delhi khiếu nại bị anh ta tiểu tiện lên người bà ở khoang hạng thương gia.

Người đàn ông này được xác định là Shankar Mishra (34 tuổi), phó chủ tịch chi nhánh một ngân hàng Mỹ tại Ấn Độ và đã bị sa thải vào ngày 6/1.

Air India cũng đã thông báo đình chỉ một phi công và bốn thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay xảy ra sự việc. Nam hành khách "chơi dại" bị giam 14 ngày và nếu bị kết tội có khả năng sẽ ngồi tù 3 năm.

Một hành khách ngồi cùng Mishra trên chuyến bay nói với báo chí Ấn Độ rằng dường như người này uống quá nhiều bia rượu và không làm chủ được bản thân khi liên tục hỏi mình cùng một câu hỏi. Sự vụ cũng khiến Air India xem xét lại chính sách phục vụ bia rượu trên chuyến bay.

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