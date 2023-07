Chuyện hi hữu: Máy bay cất cánh chở theo hành lý, 'bỏ quên' 55 hành khách trên đường băng

Theo thông tin từ Vietnamnet, Cơ quan quản lý hàng không Ấn Độ yêu cầu hãng hàng không nội địa Go First giải trình vụ việc hơn 50 hành khách bị bỏ quên trên chiếc xe buýt trên đường bay ở Bangalore, trong khi máy bay vẫn cất cánh tới Delhi.

Sự việc khiến 55 hành khách bị nhỡ chuyến xảy ra vào sáng sớm ngày 9/1 trên chuyến bay G8 116 của hãng Go First. Theo NDTV, nguyên nhân là do nhầm lẫn trong lúc trao đổi thông tin giữa phi hành đoàn với nhân viên kiểm soát mặt đất. Dù những hành khách này đã có thẻ lên máy bay và thẻ hành lý, nhưng khi họ vẫn chưa kịp vào chỗ ngồi, máy bay đã cất cánh tới Delhi theo lịch trình.