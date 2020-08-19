Vụ xe ô tô chở cả gia đình bị lũ cuốn trôi: Đã tìm thấy thi thể người mẹ

Xã hội 19/08/2020 17:49

Sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ xe ô tô chở cả gia đình bị lũ cuốn trôi.

Liên quan đến vụ hai mẹ con bị lũ cuốn trôi ở TP. Phúc Yên (Vĩnh Phúc), lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy thi thể người mẹ sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm. 

Sáng nay (18/8), đại diện chính quyền sở tại và các ban ngành đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình nạn nhân. Công an TP. Phúc Yên cũng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

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Xe ô tô bị lật giữa dòng lũ - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, khoảng 21 giờ đêm 17/8, anh Trần Văn Q. (SN 1985, ngụ phường Trưng Trắc, TP. Phúc Yên) điều khiển xe ô tô chở vợ là chị L.T.H. và con gái là cháu L.N.Q. đi qua đập tràn, đoạn cống Thó (giáp ranh giữa xã Ngọc Thanh và phường Đồng Xuân, TP. Phúc Yên) thì gặp nước lũ chảy mạnh khiến xe bị lật.

Một người dân phát hiện sự việc đã đập cửa kính ô tô cứu người. Tuy nhiên chỉ mình anh Q. may mắn sống sót, còn chị H. và cháu bé bị lũ cuốn trôi.  

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Lực lượng chức năng tìm được thi thể bé trai - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, chính quyền sở tại huy động nhiều phương tiện cùng hàng trăm người triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Khoảng 11 giờ ngày 18/8, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái 2 tuổi. Còn thi thể người mẹ được phát hiện vào cuối buổi chiều cùng ngày. 

Mẹ ngủ trưa, hai chị mải chơi điện thoại, bé trai 3 tuổi ngã xuống ao trước nhà đuối nước thương tâm

Mẹ ngủ trưa, hai chị mải chơi điện thoại, bé trai 3 tuổi ngã xuống ao trước nhà đuối nước thương tâm

Do bất cẩn, gia đình để bé S. chơi một mình. Cậu bé ra ao chơi rồi ngã xuống ao dẫn đến đuối nước thương tâm.

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