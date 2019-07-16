Vụ vợ tẩm xăng đốt chồng ở Kiên Giang: Hoàn cảnh đáng thương của nghi phạm

Xã hội 16/07/2019 17:59

Vụ vợ tẩm xăng đốt chồng ở Kiên Giang khiến dư luận địa phương rúng động. Nghi phạm khai bị chồng hờ đánh gây thương tích nên đã dùng dầu hỏa để đốt chết nạn nhân.

Liên quan đến vụ vợ tẩm xăng đốt chồng ở Kiên Giang, VKSND tỉnh Kiên Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thị Nương (SN 1980, ngụ ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Lê Văn Quẹo (SN 1968), người chung sống như vợ chồng với Nương.

Tại cơ quan điều tra, Nương đã thừa nhận hành vi sát hại ông Quẹo. Nghi phạm khai bị chồng hờ đánh gây thương tích nên đã dùng dầu hỏa để đốt chết nạn nhân. Hiện Nương có biểu hiện tinh thần không ổn định nên cơ quan công an chưa thể tiếp tục lấy lời khai. 

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Nghi phạm Huỳnh Thị Nương trong vụ vợ tẩm xăng đốt chồng hờ ở Kiên Giang - Ảnh: NLĐ

Được biết, Nương có hoàn cảnh rất đáng thương. Người phụ nữ phải bươn chải kiếm sống để nuôi cả gia đình gồm mẹ già mù lòa, 2 người cậu bị tâm thần và 2 đứa con nhỏ (con của chồng trước đã qua đời do bị đột quỵ cách nay khoảng 3 năm).

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho Nương trả nợ, sửa chữa lại nhà cửa và có vốn mưu sinh. Thế nhưng, kể từ khi Nương quyết định sống chung với ông Quẹo như vợ chồng thì cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. 

Như đã đưa tin, vào khoảng 1 giờ sáng 12/7, sau khi đi nhậu về ông Quẹo xảy ra cự cãi với vợ. Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng xông vào đánh nhau. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Nương lấy bình xăng để gần đó đổ vào người chồng rồi châm lửa đốt. Hậu quả, ông Quẹo bị ngọn lửa thiêu chết, những vật dụng xung quanh căn nhà cũng bị cháy rụi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa Nương về trụ sở công an lấy lời khai. Nương khai thường xuyên bị chồng bạo hành. Đặc biệt những lần đi nhậu say về ông Quẹo thường hay gây sự với Nương. Mâu thuẫn tích tụ nên người vợ này quá bức xúc gây ra vụ việc trên.

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Từ khóa:   giết người

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