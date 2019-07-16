Theo nội dung đoạn clip, người chồng mở cửa xông vào phòng nhà nghỉ thì vợ cùng gã trai kia vẫn mặc quần áo chỉnh tề. Đáng nói, gã trai lạ kia lại là em trai của một người bạn chơi rất thân với anh chồng.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người chồng bắt quả tang vợ đi nhà nghỉ với trai lạ khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sự việc được cho là xảy ra tại Hưng Yên.

"Mày nghĩ tao như thế nào? Chúng mày rủ nhau vào nhà nghỉ làm cái gì? Chúng mày vào trong nhà nghỉ mà không có gì à? Mày háo trai đúng không? Giờ chúng bay giải thích tao nghe xem có vấn đề gì? Chúng mày vào đây chơi chúng mày nghĩ thế nào? Lại là em trai trong nhà, mày là em tao (em thằng bạn), còn mày là vợ tao, chúng bay nghĩ thế nào? Mày giải thích đi? Bây giờ tao bắt chính xác mày đang trong nhà nghỉ, mày giải thích thế nào?", người chồng chất vấn.

Bị bắt gặp vào nhà nghỉ với nhau nhưng cặp đôi này vẫn phủ nhận mối quan hệ và cho rằng chỉ vào đây nói chuyện.

Trước những lời lẽ gay gắt của chồng, cô vợ ngồi vắt chân ở bàn bình thản giải thích: "Anh em vào phòng nói chuyện chứ có gì đâu".

Sau đó, người chồng quay sang chất vấn người đã vào nhà nghỉ cùng vợ mình: "Mày nghĩ thế nào mà lại vào nhà nghỉ với vợ tao? Mày giải thích hai đứa vào trong nhà nghỉ làm gì?".

Lúc này, người đàn ông được cho là nhân tình của vợ thanh minh: "Chúng em vào đây ngắm đảo cò, thế thôi".

Tuy nhiên, người chồng không chấp nhận lời giải thích này, tiếp tục lớn tiếng: "Hai đứa vào trong nhà nghỉ ngắm đảo cò. Chúng mày chỉ giải thích đơn giản thế là xong à? Tao không thèm động đến chúng bay. Mày là em tao sao mày lại làm thế? Đây là con vợ tao, nhưng đây không phải lần đầu tiên, nó cặp với nhiều thằng rồi. Cuộc sống này không thiếu gì gái, mày thích đứa nào chả được. Đằng này mày cũng có gia đình, vợ con rồi".

Đôi nam nữ phủ nhận mối quan hệ, cho biết vào nhà nghỉ để ngắm... đảo cò - Ảnh cắt từ clip

Trước những lý lẽ của anh chồng, người đàn ông được cho là nhân tình ngồi ở giường lên tiếng xin lỗi: "Em xin lỗi các anh".

Tiếp đó, anh chồng cho biết mình thừa sức đánh vợ và gã kia nhưng anh không làm vậy. Người chồng cũng cho biết sẽ cắt đứt với vợ vì mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng.

Anh còn phân trần với bà chủ nhà nghỉ rằng hai vợ chồng có 2 con, anh đã cố gắng chuyển về làm gần nhà, mua xe đẹp tặng vợ để cứu vãn mối quan hệ nhưng chị vợ lại không biết trân trọng.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc đã nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích sự thiếu chung thủy của cô vợ, phần đông bình luận đều đồng tình với cách đánh ghen văn minh của người chồng.