Vụ vợ chồng ôm nhau chết trong nhà, bỏ lại con trai 3 tuổi: Hé lộ nguyên nhân đau lòng

Xã hội 14/09/2019 15:54

Vụ đôi vợ chồng tử vong trong nhà ở Đắk Lắk, bỏ lại con trai 3 tuổi khiến nhiều người xót xa. Hiện thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đôi vợ chồng tử vong trong nhà xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là anh Hoàng Đức Nhật (34 tuổi, ngụ xã Ea Phê) và chị Trần Thị Phương (23 tuổi, vợ anh Nhật).

Khoảng 8 giờ sáng 14/9, bà Hoàng Thị Hường (mẹ anh Nhật) đến nhà con trai thì thấy cửa khóa trong, gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Hường nhờ hàng xóm phá cửa thì phát hiện đôi vợ chồng đã chết trên giường, bên cạnh có 1 chai thuốc sâu đã hết.

Vụ vợ chồng ôm nhau chết trong nhà, bỏ lại con trai 3 tuổi: Hé lộ nguyên nhân đau lòng - Ảnh 1
Đôi vợ chồng tử vong trong nhà, bên cạnh là chai thuốc trừ sâu đã uống hết - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, công an xác định vợ chồng nạn nhân tử vong không có ngoại lực tác động. Thời gian gần đây, vợ chồng anh Nhật mắc nợ nhiều nơi và không có khả năng chi trả. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng.

Chính quyền địa phương cho biết vợ chồng anh Nhật làm nông, có 1 con trai khoảng 3 tuổi. Hiện thi thể 2 nạn nhân đã được người thân đưa về lo hậu sự.

Cách đây không lâu, tại Tuyên Quang cũng xảy ra nghi án nữ giáo viên uống thuốc diệt cỏ tự tử nhằm trốn nợ. Tuy nhiên sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định cô giáo này chỉ dựng hiện trường giả rồi bỏ đi nơi khác.

Khoảng 5 giờ sáng 27/7, một số người dân đi làm sớm phát hiện 1 chiếc xe máy, bên cạnh có lọ thuốc trừ sâu và đôi giày cao gót tại cầu Bình Yên (huyện Sơn Dương).

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện lọ thuốc diệt cỏ và lá thư tuyệt mệnh ký tên Vũ Thị Như Q. Được biết, chị Q. quê ở xã Thượng Ấm, hiện đang công tác tại một trường tiểu học. Nữ giáo viên mới ly hôn và có một con nhỏ gửi bố mẹ nuôi. Chị này cũng vướng phải nhiều nợ nần và không có khả năng chi trả. 

Trong lá thư tuyệt mệnh, chị Q. cho biết mình tự tử do nợ nần, gửi lời xin lỗi bố mẹ vì chưa báo hiếu, đồng thời nhờ bố mẹ chăm sóc con hộ mình.

Tuy nhiên vài ngày sau, chị Q. đã gọi điện về cho gia đình nói mình vẫn ổn. Khoảng vài năm nữa chị có tiền thì sẽ về nhà. 

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