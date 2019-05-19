Lời qua tiếng lại, ông Xuân dùng dao chém vợ tử vong sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến đôi vợ chồng thương vong.

Hai nạn nhân được xác định là ông Đinh Văn Xuân (46 tuổi) và bà Cao Thị Nga (42 tuổi, vợ ông Xuân), cùng trú tại thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Bước đầu, công an xác định ông Xuân sát hại vợ rồi tự tử.

Theo điều tra, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 18/5, ông Xuân và vợ vào làm rẫy cà phê tại xã Liêng S'rônh thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc nóng giận không kiềm chế được mình, ông Xuân đã dùng dao chém trúng đầu bà Nga khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, ông uống thuốc sâu tự tử.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng chồng sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử - Ảnh: NLĐ

Người chồng đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cơ quan công an - Ảnh: Internet

Vụ việc được người dân làm rẫy gần đó phát hiện và đưa ông Xuân vào Trung tâm Y tế huyện Đam Rông cấp cứu. Tuy nhiên do tình trạng nguy kịch nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp tục điều trị.

Nhận tin báo, Công an xã Liêng S'rônh đã phối hợp với Công an huyện Đam Rông nhanh chóng có mặt bảo vệ khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Hiện ông Xuân đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an, chưa rõ tình trạng sức khỏe ra sao. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàn cảnh bi đát của người vợ bị chồng cứa cổ rồi tự sát Liên quan đến vụ chồng sát hại vợ bất thành, hiện người vợ đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn đang rất yếu. Hoàn cảnh người vợ bị chồng cứa cổ rất đáng thương, thời điểm xảy ra sự việc nạn nhân không có công việc ổn định.

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