Liên quan đến vụ người phụ nữ xấu số bị người tình sát hại dã man tại Hải Phòng gây rúng động dư luận những ngày qua, mới đây, con gái cho biết sau sự việc đau lòng đến với mẹ và gia đình mình, có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội sai sự thật.

Liên quan đến vụ người phụ nữ xấu số bị người tình sát hại dã man tại Hải Phòng gây rúng động dư luận những ngày qua, theo chia sẻ thông tin từ báo Công an nhân dân, trên trang Facebook cá nhân, chị P.T.P, có tên P.P, giới thiệu mình là con gái của nạn nhân B.T.H. (sinh năm 1968, đang ở phường Đồng Hòa, quận Kiến An). Chị P. cho biết sau sự việc đau lòng đến với mẹ và gia đình mình, có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội sai sự thật. Theo chị P. quán ăn tại Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An là do chị cùng chồng là người Trung Quốc làm chủ. Mẹ chị P. đã ly thân với bố của chị hơn 20 năm nay. Và nghi phạm sát mẹ chị là ông Trần Văn Hiệp cũng không còn sống chung với vợ con. Cách đây hơn 1 năm, bà H. đã về sống chung cùng với ông Hiệp tại nhà riêng của ông này tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Mối quan hệ tình cảm của bà H. và Hiệp đều được 2 bên gia đình biết và ủng hộ. Thực tế trong sinh hoạt hàng ngày ông Hiệp đối xử rất tốt và coi các con của bà H. như con đẻ của mình.

Tuy nhiên, giữa ông Hiệp và bà H. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Và mỗi lần cãi vã ông Hiệp đều thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bà H. Cho đến cách hôm xảy ra vụ việc 3, 4 ngày, cũng chính từ mẫu thuẫn kéo dài, bà H. đã muốn chia tay với ông Hiệp và bỏ về sống chung với vợ chồng con gái là chị P. Bà H. về nhà con gái được vài ngày thì ông Hiệp liên tục gọi điện bắt phải quay trở lại, nhưng không được bà H. chấp nhận. Ngôi nhà xảy ra án mạng - Ảnh: Báo Công an nhân dân Đến tối ngày 21/7, chị P. đang bán hàng thì ông Hiệp sang chơi với thái độ bình thường và ở lại ăn cơm cùng mọi người trong gia đình. Cho đến khoảng 12 giờ đêm hết khách, chị P. dọn hàng và đi về nhà riêng nghỉ ngơi. Vẫn nghĩ là ông Hiệp sang giúp đỡ vợ chồng mình như mọi ngày cuối tuần khác nên chị P. để ông Hiệp và mẹ mình ở lại quán. Đến chiều hôm sau (22/7), chị P. cùng chồng ra chuẩn bị mở cửa bán hàng thì thấy có vết máu, sau đó phát hiện mẹ mình bị sát hại vô cùng dã man. Chị P. lập tức gọi điện trình báo cho cơ quan Công an.

Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, cho rằng mẹ chị P. quan hệ với tình cảm một người đàn ông Trung Quốc và bị chính người này sát hại. Nguyên nhân là do ghen tuông… Chị P. muốn nói toàn bộ sự thật để mọi người hiểu rõ sự việc và dừng thêu dệt, bịa đặt thêm bất cứ điều gì khiến gia đình đang trong tình cảnh tang thương lại thêm đau lòng hơn. “Mẹ em chết rất thảm thương và cũng là cú sốc, là nỗi đau cho em cùng gia đình. Em mong mọi người chia sẻ giúp em để hương hồn mẹ em sớm được siêu thoát. Đừng đặt điều mà tội cho mẹ em lắm mọi người ơi…”, chị P. viết trên trang cá nhân của mình. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Thanh niên Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 22/7, sau khi Hiệp đã dùng dao nhọn đâm chết bà H, Hiệp còn dùng dao chặt đầu bà H. đem xuống tầng 1 để đốt bằng bếp gas nhưng không được nên đã vào nhà vệ sinh rửa tay và bỏ lại quần, áo lại rồi khoá cửa quán, lấy xe máy đi về nhà em trai là tại xã Hoàng Động. Tại nhà em trai, Hiệp để lại xe máy và đi ra thuyền đánh cá của mình neo đậu trên sông Cấm (thuộc địa phận xã An Hồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng), dùng dây điện quấn vào tay và chân rồi kích điện tự tử. Khi công an phát hiện, Hiệp đã chết.

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