Kinh hãi: Phát hiện thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn ở quán ăn tại Hải Phòng, tiết lộ thêm thông tin sốc về nghi phạm

Xã hội 23/07/2022 08:32

Công an Hải Phòng đang khẩn trương triển khai các biện pháp để bắt giữ nghi phạm vụ người phụ nữ bị đâm, lìa đầu ở quận Kiến An.

Theo thông tin từ báo Giao thông, khoảng 16h ngày 22/7, tại khu chung cư Tinh Thành Quốc Tế, thuộc Khu đô thị Cựu Viên, đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, chị V. (27 tuổi) đã phát hiện mẹ mình là bà H. tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn tại quán bán đồ nướng có tên “Đại sư huynh quán”.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, người con đến mở cửa dọn hàng thì nhìn thấy phần đầu của mẹ ở khu vực gần bếp ga tầng 1, phần thi thể còn lại ở trên giường tại tầng 2, nghi bị sát hại.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lấy lời khai của các nhân chứng và truy bắt nghi phạm. Bước đầu, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định trên thân thể bà H. còn có vết thương bị đâm.

Làm việc với cơ quan công an, chị V. cho biết, chị thuê kiot tại khu đô thị Tinh thành quốc tế để bán hàng ăn buổi chiều. Hàng ngày, bà H. vẫn từ nhà sang hỗ trợ chị V. bán quán.

Chiều tối 21/7, sau khi nghỉ bán hàng, bà H. không về nhà như mọi khi, bà H. ở lại quán cùng một nam nhân viên phục vụ quán.

Kinh hãi: Phát hiện thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn ở quán ăn tại Hải Phòng, tiết lộ thêm thông tin sốc về nghi phạm - Ảnh 1
Lực luọng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, rà soát các mối quan hệ, cơ quan công an bước đầu xác định nghi phạm là một người đàn ông quê xã Hoa Động, H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Người này có 2 tiền án và đang làm phục vụ tại quán của nạn nhân và có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Nghi phạm đã được phát hiện tử vong, nghi tự tử bằng điện tại địa bàn H. An Dương, TP. Hải Phòng.

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