Vụ thầy cúng truy sát cả nhà 4 người: Nghi can viết thư kể rõ mâu thuẫn trước khi gây ra thảm án

Xã hội 05/03/2019 16:01

Trước khi gây ra thảm án, Trịnh Viết Ba đã để lại một lá thư viết tay ghi lại nguyên nhân mâu thuẫn giữa nghi can và gia đình nạn nhân Bùi Sỹ Được.

Công an tỉnh Nam Định vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng thảm sát cả nhà 4 người xảy ra ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngô Quyền, TP. Bắc Ninh).

Theo điều tra, rạng sáng 4/3, Trịnh Viết Ba (SN 1967) cầm dao sang nhà ông Bùi Sỹ Được (SN 1940) gọi cửa. Bà Phùng Thị Mai (SN 1945, vợ ông Được) tỉnh dậy bật đèn, vừa ra mở cửa thì bị Ba cầm dao chém tới tấp khiến bà gục tại chỗ.

Ba xông vào nhà, tiếp tục đâm ông Được, anh Bùi Sỹ Thắng (SN 1974, con trai ông Được) và chị Phạm Thị Dung (SN 1975, vợ anh Thắng) đang nằm ngủ cùng con mới đẻ được 8 ngày tuổi. Cháu bé may mắn thoát nạn, anh Thắng bị thương ở đùi cố vùng chạy khỏi nhà để kêu cứu. Gây án xong, Ba chạy về nhà trọ, dùng dao cứa cổ tay tự sát.

Vụ thầy cúng truy sát cả nhà 4 người: Nghi can viết thư kể rõ mâu thuẫn trước khi gây ra thảm án - Ảnh 1
Nghi can Trịnh Viết Ba - Ảnh: TTVN

Lúc được người dân phát hiện, bà Mai và chị Dung đã tử vong, ông Được bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sự việc cũng được trình báo công an. Đến khoảng 4 giờ 30, Công an TP. Nam Định phá cửa nhà, phát hiện Trịnh Viết Ba đã cắt tay tự tử. Lực lượng chức năng lập tức đưa đối tượng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Trong quá trình khám nghiệm nhà nghi can Trịnh Viết Ba, cơ quan công an đã thu giữ được một tờ giấy ghi lại nguyên nhân mâu thuẫn giữa Ba và nhà ông Được. 

Nghi can cho rằng gia đình ông Được hành xử rất quá đáng, đặc biệt là bà Phùng Thị Mai và chị Phạm Thị Dung đã nhiều lần có lời lẽ chửi bới, xúc phạm, thậm chí sử dụng điện thoại để ghi âm nội dung chửi bới rồi sau đó mở lại để tiếp tục xúc phạm khiến nghi can rất uất ức.

Công an nhận định đây là bản nháp của một lá đơn, Trịnh Viết Ba viết để gửi chính quyền địa phương nhờ can thiệp giải quyết mâu thuẫn với nhà ông Được. Tuy nhiên đối tượng lại từ bỏ ý định, dùng vũ lực để kết thúc mọi chuyện.

Hiện Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ trọng án.

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Chứng kiến vợ bị Ba chém gục, ông Được toan bỏ chạy thì đối tượng xông tới chém liên tiếp vào đầu khiến ông bất tỉnh rồi tiến vào nhà sát hại người con dâu và gây thương tích cho con trai ông.

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