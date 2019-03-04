Vụ thầy cúng thảm sát cả nhà 4 người: Lời kể hãi hùng của nạn nhân may mắn sống sót

Xã hội 04/03/2019 20:17

Chứng kiến vợ bị Ba chém gục, ông Được toan bỏ chạy thì đối tượng xông tới chém liên tiếp vào đầu khiến ông bất tỉnh rồi tiến vào nhà sát hại người con dâu và gây thương tích cho con trai ông.

Rạng sáng nay (4/3), tại đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngô Quyền, TP. Bắc Ninh) đã xảy ra vụ việc cả gia đình bị truy sát khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương.

Theo điều tra, tại thời điểm trên, cả nhà nạn nhân đang ngủ thì nghe tiếng gọi cửa. Bà Phùng Thị Mai (SN 1945) tỉnh dậy bật đèn, vừa ra mở cửa thì bị Trịnh Viết Ba (SN 1967) cầm dao chém tới tấp khiến bà gục tại chỗ.

Ba xông vào nhà, tiếp tục đâm ông Bùi Sỹ Được (SN 1940, chồng bà Mai), anh Bùi Sỹ Thắng (SN 1974, con trai bà Mai) và chị Phạm Thị Dung (SN 1975, vợ anh Thắng) đang nằm ngủ cùng con mới đẻ được 8 ngày tuổi. Cháu bé may mắn thoát nạn, anh Thắng bị thương ở đùi cố vùng chạy khỏi nhà để kêu cứu. Gây án xong, Ba chạy về nhà trọ, dùng dao cứa cổ tay tự sát.

Vụ thầy cúng thảm sát cả nhà 4 người: Lời kể hãi hùng của nạn nhân may mắn sống sót - Ảnh 1
Cụ ông 79 tuổi kể lại giây phút thoát chết - Ảnh: TTVN

Lúc được người dân phát hiện, bà Mai và chị Dung đã tử vong, ông Được bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sự việc cũng được trình báo công an. Đến khoảng 4 giờ 30, Công an TP. Nam Định phá cửa nhà, phát hiện Trịnh Viết Ba đã cắt tay tự tử. Lực lượng chức năng lập tức đưa đối tượng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, ông Được bị chấn thương vùng mặt. Cụ ông không dám tin chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống mà Trịnh Viết Ba vác dao truy sát cả nhà mình.

Chứng kiến vợ bị Ba chém gục, ông Được toan bỏ chạy thì đối tượng xông tới chém liên tiếp vào đầu khiến ông bất tỉnh rồi tiến vào nhà sát hại người con dâu và gây thương tích cho con trai ông.

Người nhà cho biết ông Được sống rất hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai. Nằm trên giường bệnh, ông Được liên tục hỏi người nhà sức khỏe của vợ và con dâu. Tuy gia đình chẳng ai dám nói hai người họ đã qua đời nhưng dường như ông hiểu chuyện xấu nhất đã xảy ra. 

Vụ thầy cúng thảm sát cả nhà 4 người: Lời kể hãi hùng của nạn nhân may mắn sống sót - Ảnh 2
Nghi phạm Trịnh Viết Ba - Ảnh: TTVN

Chị Dung mới sinh con được khoảng chục ngày. Tại thời điểm vụ việc xảy ra, cháu bé vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ. Nghĩ tới cảnh đứa nhỏ vừa lọt lòng đã thiếu hơi ấm của mẹ, người nhà nạn nhân không khỏi nghẹn lòng.

Hiện tại nghi phạm Trịnh Viết Ba do vết thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Nguyên nhân vụ việc được cho là do Ba nghi ngờ nhà ông Được bỏ bùa hại mình nên vác dao truy sát. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. 

Vụ thầy cúng thảm sát cả nhà 4 người: Cháu bé mới sinh 8 ngày tuổi may mắn thoát nạn

Vụ thầy cúng thảm sát cả nhà 4 người: Cháu bé mới sinh 8 ngày tuổi may mắn thoát nạn

Trong số 2 nạn nhân bị Trịnh Viết Ba cầm dao đâm tử vong có một phụ nữ mới sinh con được 8 ngày tuổi. Hai mẹ con đang nằm ngủ thì xảy ra án mạng kinh hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ thầy cúng thảm sát ở Nam Định

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 20 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 33 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày