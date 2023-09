Lúc được người dân phát hiện, bà Mai và chị Dung đã tử vong, ông Được bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sự việc cũng được trình báo công an. Đến khoảng 4 giờ 30, Công an TP. Nam Định phá cửa nhà, phát hiện Trịnh Viết Ba đã cắt tay tự tử. Lực lượng chức năng lập tức đưa đối tượng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ba xông vào nhà, tiếp tục đâm ông Bùi Sỹ Được (SN 1940, chồng bà Mai), anh Bùi Sỹ Thắng (SN 1974, con trai bà Mai) và chị Phạm Thị Dung (SN 1975, vợ anh Thắng) đang nằm ngủ cùng con mới đẻ được 8 ngày tuổi. Cháu bé may mắn thoát nạn, anh Thắng bị thương ở đùi cố vùng chạy khỏi nhà để kêu cứu. Gây án xong, Ba chạy về nhà trọ, dùng dao cứa cổ tay tự sát.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, ông Được bị chấn thương vùng mặt. Cụ ông không dám tin chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống mà Trịnh Viết Ba vác dao truy sát cả nhà mình.

Chứng kiến vợ bị Ba chém gục, ông Được toan bỏ chạy thì đối tượng xông tới chém liên tiếp vào đầu khiến ông bất tỉnh rồi tiến vào nhà sát hại người con dâu và gây thương tích cho con trai ông.

Người nhà cho biết ông Được sống rất hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai. Nằm trên giường bệnh, ông Được liên tục hỏi người nhà sức khỏe của vợ và con dâu. Tuy gia đình chẳng ai dám nói hai người họ đã qua đời nhưng dường như ông hiểu chuyện xấu nhất đã xảy ra.

Nghi phạm Trịnh Viết Ba - Ảnh: TTVN

Chị Dung mới sinh con được khoảng chục ngày. Tại thời điểm vụ việc xảy ra, cháu bé vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ. Nghĩ tới cảnh đứa nhỏ vừa lọt lòng đã thiếu hơi ấm của mẹ, người nhà nạn nhân không khỏi nghẹn lòng.

Hiện tại nghi phạm Trịnh Viết Ba do vết thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Nguyên nhân vụ việc được cho là do Ba nghi ngờ nhà ông Được bỏ bùa hại mình nên vác dao truy sát. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.