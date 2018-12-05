Vụ phụ huynh bắt đền cái quần: Người mẹ vẫn chưa liên hệ xin lỗi thầy giáo

Xã hội 05/12/2018 11:15

Sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích kịch liệt, trên Facebook được cho là của nữ phụ huynh xúc phạm thầy giáo vì vứt quần của con mình xuất hiện một status xin lỗi. Tuy nhiên, mới đây, dòng status đó đã biến mất.

Vào khoảng 1 giờ sáng nay (5/12), nữ phụ huynh đã viết status xin lỗi thầy giáo và cư dân mạng trên trang cá nhân.

“Trước tiên cho tôi xin lỗi thầy giáo (Khánh), vì quá nóng giận tôi đã đăng đoạn clip có những lời lẽ xúc phạm thầy, mong thầy thứ lỗi cho tôi. Xin lỗi tất cả anh chị em cộng đồng mạng trong mấy ngày qua đã dậy cho tôi một bài học sống nhớ đời.

Cho tôi xin lỗi, cũng cầu xin anh chị em cộng đồng mạng đừng chửi tôi nữa và xin anh chị em gỡ đoạn clip xuống, thành thật cảm ơn. Tôi rất biết lỗi của mình, xin lỗi, xin lỗi”.

Vụ phụ huynh bắt đền cái quần: Người mẹ vẫn chưa liên hệ xin lỗi thầy giáo - Ảnh 1
Status xin lỗi được phụ huynh này đăng trên trang cá nhân nhưng sau đó đã biến mất - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau status này đột nhiên biến mất khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Được biết hiện giáo viên trong đoạn clip tên là Hồ Văn Khánh đang dạy môn Địa lý tại trường THCS Trần Huỳnh (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Trên Người lao động, thầy Khánh cho biết sự việc trên xảy ra vào ngày 30/11. Trưa hôm đó, thầy có buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ với lớp chủ nhiệm. Khi thầy bước vào lớp thì nhìn thấy một chiếc quần short nữ để trên bàn giáo viên.

Vì không biết quần của ai, cũng không có học sinh nào nhận nên thầy kêu các em mang đi vứt. Đến tối ngày hôm sau (1/12), phụ huynh của em N.N.T (học lớp 9/2) gọi cho thầy hỏi về chiếc quần em bỏ quên trong lớp. Người này yêu cầu thầy phải mời phụ huynh học sinh đã vứt chiếc quần để đền cái quần khác và hạ hạnh kiểm học sinh này. Tuy nhiên, thầy Khánh không đồng ý vì đây chỉ là vi phạm nhỏ và thầy chính là người kêu học sinh mang quần đi vứt.

Vụ phụ huynh bắt đền cái quần: Người mẹ vẫn chưa liên hệ xin lỗi thầy giáo - Ảnh 2
Thầy Khánh cho biết chỉ cần phụ huynh này đứng ra xin lỗi công khai thầy sẽ bỏ qua. Tuy nhiên từ lúc xảy ra sự việc đến nay, người này vẫn chưa liên hệ với thầy để xin lỗi - Ảnh: Internet

Đến ngày 3/12, mẹ của em T. đến trường gặp thầy Khánh và có những lời xúc phạm. Thầy còn cho biết thêm, trong lúc nói chuyện không hề biết bị quay phim. Phải đến khi người thân, bạn bè hỏi thăm thầy mới biết.

Được biết sau khi sự việc xảy ra, gia đình nữ sinh T. có liên hệ hẹn gặp thầy Khánh cùng ban giám hiệu nhà trường để xin lỗi. Riêng nữ phụ huynh trong clip vẫn không hề liên hệ xin lỗi, khiến thầy vô cùng bức xúc vì việc này gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân thầy giáo cũng như nhà trường.

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