Quần con gái bị mất, mẹ bắt thầy giáo đền tiền: ‘Chưa chắc bộ đồ thầy mặc trên người bằng cái quần của con tôi’

Xã hội 04/12/2018 11:51

Chỉ vì con gái bị mất một chiếc quần đen khi đi học, người chồng gọi điện yêu cầu thầy giáo kỷ luật học sinh đã vứt quần con mình còn vợ thì đến trường quay phim, đòi thầy giáo phải đền.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip phụ huynh chất vấn thầy giáo thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. 

Theo đó, một nữ sinh bỏ quên quần trong lớp học. Các bạn trong lớp phát hiện đem đặt lên bàn giáo viên. Lúc sau, thầy giáo vào lớp nhìn thấy liền bảo học sinh mang đi vứt. Nghe con gái bảo mất quần, người mẹ lên tận trường bắt đền và nói nhiều lời khó nghe với thầy giáo. Được biết sự việc xảy ra tại trường THCS Trần Huỳnh (tỉnh Bạc Liêu).

Trong clip, khi phụ huynh hỏi về chiếc quần bị mất của học sinh, thầy giáo nhẹ nhàng phân tích: “Em nói thật với chị, nếu như đó là cái áo khoác, cái cặp hay bất cứ cái gì thì em sẽ giữ lại cho học sinh. Nhưng mà tại vì em nhìn thấy cái quần đen trên bàn giáo viên thật sự là em không chấp nhận được”.

Tuy nhiên, người mẹ vẫn trách móc thầy giáo vì sao không đặt chiếc quần đó ở một góc để học sinh nhận lại. Đặc biệt khi nghe thầy giáo phân trần “em không nghĩ cái quần đó còn xài được”, chị ta nổi nóng: “Thầy đừng nói cái quần đó là cũ. Tôi nói thiệt, nếu thầy nói cái quần đó là cái đồ gớm, ghê, phải vứt bỏ, chưa chắc gì bộ đồ thầy mặc trên người có giá trị hơn cái quần của con tôi đâu nha. Phải chi đó là miếng băng vệ sinh thì thầy đi vứt bỏ. Bây giờ tôi không cần biết, từ đây cho tới ngày mai thầy kiếm cái quần đó trả lại cho con tôi. Không thầy phải đền tiền cho con tôi”.

Quần con gái bị mất, mẹ bắt thầy giáo đền tiền: ‘Chưa chắc bộ đồ thầy mặc trên người bằng cái quần của con tôi’ - Ảnh 1
Người thầy bị phụ huynh chất vấn vì vứt chiếc quần của học sinh nằm trên bàn giáo viên - Ảnh cắt từ clip

Theo lời kể của thầy giáo trong clip, trước đó người chồng đã gọi điện đề nghị kỷ luật học sinh ném quần của con mình.

Trước sự vô lý của phụ huynh, thầy giáo đành bất lực mời lên gặp trực tiếp ban giám hiệu nhà trường để giải quyết sự việc.

Quần con gái bị mất, mẹ bắt thầy giáo đền tiền: ‘Chưa chắc bộ đồ thầy mặc trên người bằng cái quần của con tôi’ - Ảnh 2
Người mẹ tự đăng clip trên mạng để tố thầy giáo nhưng bị cộng đồng mạng 'chửi sấp mặt' - Ảnh: Internet

Sau khi chất vấn thầy giáo, người phụ nữ này đã đăng clip lên mạng xã hội vì cho rằng mọi người sẽ lên tiếng bênh vực mình. Thế nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, cư dân mạng không ngừng “ném đá” chị ta vì thái độ khinh thường thầy giáo và làm lố. Trước áp lực từ cộng đồng, người mẹ đã xóa bài đăng trên Facebook.

Hiện vụ việc vẫn đang gây "bão" dư luận.

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