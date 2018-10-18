Cụ bà gần 80 tuổi vẫn chăm chỉ dưỡng da để ăn cưới cháu nội, cư dân mạng khen không ngớt lời

Xã hội 18/10/2018 14:40

Mặc dù đã gần 80 tuổi nhưng bà cụ vẫn chăm chỉ dưỡng da làm đẹp trước khi đi ăn cưới. Câu chuyện được cô cháu gái kể lại trong một nhóm trên Facebook nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội tên P.L đã chia sẻ bức ảnh ghi lại hình ảnh người bà nằm đắp mặt nạ dưỡng da khiến nhiều người bật cười thích thú. P.L viết:

“Bà của mọi người có chịu khó làm đẹp như bà nội mình không? Bà mình gần 80 tuổi rồi.

Ngày xưa mình nhớ hồi bé mỗi dịp Tết đến là lại chỉ thích lên ngồi cạnh bà ngắm bà trang điểm. Bà có 1 cái túi to đựng toàn son phấn với nước hoa thơm phức. Mỗi lần ngồi chờ bà trang điểm xong là mình lại được bà thoa cho tí son môi xong đánh cho tí phấn má thấy sướng cực kỳ.

Cụ bà gần 80 tuổi vẫn chăm chỉ dưỡng da để ăn cưới cháu nội, cư dân mạng khen không ngớt lời - Ảnh 1
Bài viết được P.L chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Bây giờ thì bà không trang điểm như trước nữa nhưng năm nào cũng đều đặn trước Tết đi làm xoăn tút lại quả đầu chào năm mới. Trước nhà ở Nguyễn Biểu bà mình vẫn bắt xe ôm đi lên tít tận Hoàng Mai để làm đầu, sau ông bà mình đều già với bà mình bị tai biến do tiểu đường bị liệt 1 tay với đi lại khó thì về quê bố mẹ mình chăm sóc. Nhưng bà vẫn chịu khó lên Hà Nội làm đầu lắm.

Ảnh là bà mình đang đắp dưa chuột chuẩn bị mấy hôm nữa cưới em mình nhé. Mình ở xa bố mình chụp lại gửi khoe đấy”.

Ngoài ra, P.L còn đăng tải kèm hình ảnh bà nội đang nằm đắp mặt nạ dưa leo và đoạn tin nhắn với ba mình. Câu chuyện dễ thương này lập tức thu hút được không ít sự quan tâm từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cảm thấy người bà trong câu chuyện vô cùng đáng yêu.

Cụ bà gần 80 tuổi vẫn chăm chỉ dưỡng da để ăn cưới cháu nội, cư dân mạng khen không ngớt lời - Ảnh 2
Bức ảnh bà cụ đắp mặt nạ chăm sóc da được cư dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh: Facebook

 "Bà cậu đáng yêu thế, làm mình nhớ bà quá. Bà ngoại mình ngày xưa cũng có 1 bộ đồ trang điểm như vậy", D.H bình luận.

"Bà ngoại mình chưa tới mức makeup nhưng rất thích quánh móng tay đỏ. Cũng điệu lắm! Mấy lần mình lên chơi bà còn bảo con gái mà chẳng biết chăm sóc, xấu xí", M.L kể.

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Cái cảm giác ngồi ăn sáng mà cứ có 1 vài ánh mắt chòng chọc nhìn vào mình thế này thì làm thế nào mà nuốt cho trôi hả ông chủ quán?

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