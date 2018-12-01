Người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng hai chân bị trói, buộc xác vào 5 thanh tre rồi dìm dưới nước nhằm tránh sự phát hiện của mọi người.
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ bị trói hai chân, dìm dưới mương nước bởi 5 thanh tre.
Nạn nhân là bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi, ngụ xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè). Theo cán bộ địa phương, vợ chồng bà Tuyết có kinh tế ổn định, có hai con gái nhưng cả hai đều lấy chồng xa. Sau khi phát hiện thi thể bà Tuyết, nhiều người tìm cách liên lạc với người chồng nhưng đều không được.
Bà Tuyết được người thân phát hiện dưới mương nước gần nhà trong tình trạng hai chân bị trói, phía dưới bị kẹp bằng tre tươi. Nhiều người suy đoán hung thủ dùng những thanh tre này cắm xuống mương nhằm tránh cho xác nạn nhân nổi lên.
Thường ngày, bà Tuyết được nhận xét là người tốt tính, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu mến. Vụ việc khiến cả làng quê bàng hoàng, thương tiếc người phụ nữ xấu số.
Theo người dân địa phương, vợ chồng bà Tuyết sống rất đạo đức và mẫu mực. Giữa hai vợ chồng hiếm khi xảy ra mâu thuẫn, cũng chưa có ai từng thấy bà Tuyết bị chồng đánh.
Tuy nhiên 3 ngày trước khi phát hiện sự việc, chồng bà Tuyết đi khỏi nhà không ai rõ. Đến khi anh em, con cái gọi điện cho bà Tuyết không được nên mới đến tìm thì phát hiện thi thể bà Tuyết dưới mương, chồng bà Tuyết cũng không thấy đâu.
Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trong nhà bà Tuyết có nhiều vết máu. Trước thời điểm xảy ra sự việc, hàng xóm xung quanh cũng không ai nghe thấy tiếng động bất thường nào. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.
Như đã đưa tin, người dân địa phương thấy bà Tuyết nhiều ngày không ra khỏi nhà nên đã đến xem. Trong nhà có rất nhiều vết máu vương vãi, ra mương sau nhà thì phát hiện bà Tuyết tử vong dưới mương nước trong tình trạng hai chân bị trói bằng dây nylon và dìm dưới nước bởi 5 thanh tre. Tử thi đang trong giai đoạn phân hủy nặng. Người dân lập tức báo sự việc lên cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, Công an huyện Cầu Kè đến hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Bước dầu, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Người phụ nữ bị giết chết trong tình trạng hai chân bị trói, buộc xác vào 5 thanh tre rồi dìm dưới nước nhằm tránh sự phát hiện của mọi người.
Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, tổ chức truy tìm kẻ gây án.