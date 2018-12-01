Nạn nhân là bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi, ngụ xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè). Theo cán bộ địa phương, vợ chồng bà Tuyết có kinh tế ổn định, có hai con gái nhưng cả hai đều lấy chồng xa. Sau khi phát hiện thi thể bà Tuyết, nhiều người tìm cách liên lạc với người chồng nhưng đều không được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ bị trói hai chân, dìm dưới mương nước bởi 5 thanh tre.

Thường ngày, bà Tuyết được nhận xét là người tốt tính, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu mến. Vụ việc khiến cả làng quê bàng hoàng, thương tiếc người phụ nữ xấu số.

Bà Tuyết được người thân phát hiện dưới mương nước gần nhà trong tình trạng hai chân bị trói, phía dưới bị kẹp bằng tre tươi. Nhiều người suy đoán hung thủ dùng những thanh tre này cắm xuống mương nhằm tránh cho xác nạn nhân nổi lên.

Người phụ nữ bị trói hai chân, dìm dưới mương nước bởi 5 thanh tre - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Theo người dân địa phương, vợ chồng bà Tuyết sống rất đạo đức và mẫu mực. Giữa hai vợ chồng hiếm khi xảy ra mâu thuẫn, cũng chưa có ai từng thấy bà Tuyết bị chồng đánh.

Tuy nhiên 3 ngày trước khi phát hiện sự việc, chồng bà Tuyết đi khỏi nhà không ai rõ. Đến khi anh em, con cái gọi điện cho bà Tuyết không được nên mới đến tìm thì phát hiện thi thể bà Tuyết dưới mương, chồng bà Tuyết cũng không thấy đâu.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trong nhà bà Tuyết có nhiều vết máu. Trước thời điểm xảy ra sự việc, hàng xóm xung quanh cũng không ai nghe thấy tiếng động bất thường nào. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.