Chiều 6/7, 3 học sinh ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái rủ nhau đi bắt ốc nhưng không thấy về nhà. Đến trưa hôm sau, người dân đã phát hiện thi thể các nạn nhân và trình báo cơ quan chức năng.

Trưa nay (7/7), người dân thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái phát hiện thi thể một thiếu nữ nổi trên mặt nước nên thông báo đến cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành trục vớt thi thể. Không lâu sau, lực lượng chức năng đã tìm ra 2 thi thể nữ khác.

Danh tính nạn nhân được xác định gồm em Hoàng Thị T. (SN 2005), em Phạm Thị Kim X. (SN 2005) và em Hoàng Thị Bình N. (SN 2005).

Xót xa 3 nữ sinh đi bắt ốc rồi đuối nước thương tâm - Ảnh: Tổ Quốc

Chủ tịch UBND xã Tân Hợp cho biết 3 nạn nhân tử vong này được gia đình báo mất tích sau khi đi bắt ốc từ hôm qua. Nguyên nhân cái chết được xác định là do đuối nước. Hiện người nhà các nạn nhân đã tới nhận diện và tiến hành các thủ tục nhận thi thể về an táng.

Cách đây không lâu, tại xã Nga Điền (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) xảy ra vụ hai chị em đi bắt ốc bị đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Theo điều tra, sáng 24/5, em T. (10 tuổi) và em trai là H. (8 tuổi, cùng ngụ tại thôn 6, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn) theo bố mẹ ra kênh tiêu Càn Cụt ở trước nhà mò cua, bắt ốc.

Đến khoảng 9 giờ 15 cùng ngày, bố mẹ về nhà còn các em vẫn ở lại tiếp tục mò cua, bắt ốc. Đang làm việc thì cả hai trượt chân vào chỗ nước sâu và bị nước cuốn trôi.

Đến gần 10 giờ cùng ngày, người thân mới tìm thấy thi thể 2 bé gần khu vực xảy ra đuối nước. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng.

Yên Bái: Phát hiện thi thể 3 thiếu nữ bị đuối nước thương tâm sau 1 ngày mất tích Chiều ngày 6/7, 3 thiếu nữ đi chơi nhưng không thấy về nhà. Đến trưa ngày 7/7, người dân và các cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể 3 thiếu nữ này bị đuối nước thương tâm.

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