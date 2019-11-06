Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người bà 65 tuổi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh mất tích sau khi đi sinh nhật về.

Liên quan đến vụ nữ sinh mất tích sau khi đi sinh nhật bạn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự người phụ nữ tên H. (65 tuổi, trú xã Hậu Thành) để điều tra nguyên nhân cái chết của nữ sinh Nguyễn Thị T. (SN 2008). Bà H. là bà nội của em T.

Em T. chở bà nội trước khi mất tích. Sau đó người bà về nhà, còn em T. chết ở đập nước - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Theo thông tin trên Tổ Quốc, bước đầu bà H. đã thừa nhận sát hại cháu nội. Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó vào chiều 3/11, em T. cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng 16 giờ 30, T. về trước vì nhà ở xa.

Đến tận tối cùng ngày, em T. vẫn không về nhà. Người thân của T. đã đến nhà bạn học để tìm đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Trong quá trình tìm kiếm, mọi người đã phát hiện áo khoác và mũ của em này ở chân đập thủy lợi Bàu Ganh, xã Hậu Thành cùng chiếc xe đạp. Nghi ngờ nữ sinh gặp nạn, hàng trăm người dân cùng lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm em T. ở bàu Ganh.

Đến rạng sáng ngày 5/11, thi thể em T. được tìm thấy. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh lớp 6 tử vong.

Qua trích xuất camera tại một cửa hàng bên đường, cơ quan công an phát hiện vào chiều ngày 3/11, trên đường về nhà T. đã gặp bà nội. Nữ sinh dùng xe đạp điện chở bà nội đi.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, bà H. về nhà một mình. Đến 21 giờ, bà H. bắt xe lên Hà Nội để làm giúp việc. Ngày hôm sau, bà H. trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự bà nội nạn nhân nhằm điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ nữ sinh lớp 6 mất tích sau khi dự sinh nhật bạn: Phát hiện thi thể ở đập nước Gia đình cùng chính quyền xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phối hợp tìm kiếm nữ sinh mất tích sau khi đi sinh nhật bạn. Rạng sáng hôm sau, thi thể nữ sinh đã được tìm thấy dưới đập nước.

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